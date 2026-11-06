Almanya’da küçük uçak otoyola çakıldı! İçindekiler öldü

Dünyanın farklı noktalarından peş peşe uçak kazası haberleri geliyor. ABD’de 1 Kasım’da Başkan Donald Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago malikânesine yakın bir noktaya düşen Learjet’te 9 kişi hayatını kaybetmişti. Bu kez Almanya’da küçük uçak otoyola çakıldı. 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Almanya’da Magdeburg kenti yakınlarında küçük uçağın otoyola düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Alman Haber Ajansının (DPA) polise dayandırdığı habere göre uçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle Magdeburg’un kuzeyindeki A2 otoyoluna düştü.

UÇAK ALEV ALIP PARÇALANDI

Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, uçaktaki iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Çarpmanın ardından alev alan uçağın büyük bölümü parçalandı. Uçağın kuyruk kısmı otoyolda, yanmış parçaları ise yol kenarında bulundu.

OTOYOLUN BİR YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Kazada otoyolda seyreden araçlardan hiçbiri zarar görmedi. Olay nedeniyle A2 otoyolunun Hannover istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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