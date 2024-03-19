Almanya'dan Ukrayna'ya 500 milyon avroluk yardım

"Ukraynalıları en çok ihtiyaç duydukları konularda desteklemeye devam ediyoruz" diyen Almanya Savunma Bakanı Pistorius, ülkesinin Ukrayna'ya 500 milyon avroluk yeni bir yardım paketi sağlayacağını açıkladı.

Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. İki taraf da bu süreçte ağır kayıplar verirken, özellikle Avrupa'nın desteğini arkasına alan Ukrayna bugüne kadar milyon avroluk yardımlarla savunmasını ayakta tutuyor.

Ukrayna için yeni yardım paketi ise Almanya'dan geldi. Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'ya 500 milyon avroluk yeni yardım paketi sağlayacaklarını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının 755 gündür sürdüğünü anımsatan Pistorius, Ukraynalıların sadece kendilerini, topraklarını, bağımsızlıklarını ve özgürlüklerini savunmadıklarını ifade etti.

"UKRAYNALILARI DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Pistorius, "Onlar güçlünün hukukunun değil, hukukun gücünün başarılı olması için de savaşıyorlar. Bu yüzden Ukraynalıları en çok ihtiyaç duydukları konularda desteklemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Almanya'nın Ukrayna için 500 milyon avro değerinde bir yardım paketi hazırladığını belirten Pistorius, pakette Alman ordusu stoklarından 10 bin top mermisinin bulunduğunu ve bunun teslimatına hemen başlanabileceğini aktardı.

180 BİN TOP MERMİSİNİN MALİYETİNİ ÜSTLENECEKLER

Ayrıca Çekya'nın başlattığı (mühimmat tedarik etme) inisiyatif kapsamında Almanya'nın 180 bin top mermisinin maliyetini üstleneceğini bildiren Pistorius, buna ek olarak Almanya'da üretilecek 100 bin top mermisi için de sipariş verileceği bilgisini paylaştı.

Pistorius, bu paket çerçevesinde Ukrayna'ya 100 zırhlı piyade aracı ve 100 nakliye aracının sağlanacağını söyledi.