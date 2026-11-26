Türkiye’nin yeşerttiği birleşik Libya umudunun, Suriye’den Sudan’a kadar parçalanmış devletlerden beslenen İsrail’in genişleme hevesine set olacağı vurgulandı.

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Libya’nın batısında istikrarın sağlanmasında en önemli aktör olan Türkiye, son dönemde doğudaki Hafter yönetimi ile de sıkı ilişkiler kurdu. Güvenlik bürokrasisinin “arka kapı diplomasisi” ile kıvam kazanan ilişkiler birleşik Libya umudunu da yeniden yeşertti. Halife Hafter’in Türkiye ziyareti ve aralık ayında Libya’da yapılacak Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağının açıklanması farklı beklenti ve yorumları da beraberinde getirdi.

Libyalı emekli Büyükelçi Dr. Muhammed Salim Hamiş, Türkiye’nin kendi çıkarları çerçevesinde geliştirdiği diyaloğun önemine vurgu yaparak kalıcı çıkarların halklarla müşterek inşa edileceğini ifade etti. Erdoğan’ın Trablus ziyareti ve zirveye katılımının son derece önemli olduğunu kaydeden Hamiş “Libya’nın uluslararası, bölgesel ve Afrika düzeyinde iş birliği için bir platform görevi ifa etmesi son derece tabii bir durum” dedi.

TÜRKİYE ALTERNATİF GÜÇ

Türkiye’nin Afrika’da artan nüfuzunu kıtaya büyük fayda sağlayan övgüye değer bir gelişme olarak niteleyen Dr. Hamiş, şu tespitlerde bulundu: Bu, anlaşılabilir bir karşılıklı menfaat ilişkisidir ve Libya da bu genişlemenin doğal kapısıdır. Türkiye’nin Doğu Libya’ya açılımı, Mekke Savunma İttifakı, Kahire ile yakınlaşması ve ABD’nin şemsiyesine güvenin azalmasını da içeren daha geniş bir bölgesel yeniden düzenlemenin parçası olarak değerlendiriyorum. Yani önemli ve alternatif bir güç niteliği kazandı. Ankara ve Riyad, Hafter’in yıllardır BAE liderliğinde barındığı eksenden çekilmesine yönelik hamleler yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Maraşel Halife Hafter ve beraberindeki heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

ANKARA’DAN STRATEJİK KAZANÇ

Türkiye, Libya Temsilciler Meclisinin deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin mutabakat metnini onaylamasıyla gerçek bir stratejik kazanç elde etti. Bu,

İsrail’in de dâhil olduğu Yunan-Kıbrıs eksenine karşı Türkiye kadar Libya için de büyük kazançtır. Ancak bu kazanç, Hafter aile projeksiyonundan ibaret kalmamalı, devlet tarafından korunan kalıcı mahiyet kazanmalıdır. İsrail’in genişleme projesi, Suriye’den Sudan’a ve Libya’ya kadar parçalanmış devletlerden besleniyor. Bu açıdan anayasa ve sivil kurumlara sahip birleşik bir Libya, bu projenin önündeki gerçek engeldir. Türkiye’nin parçalanmış devletler tuzağını boşa çıkarması İsrail’in genişleme hevesine gerçek manada set olur.

Ankara’nın Doğu Libya ile yakınlaşması, doğu ile batı arasında geniş çaplı bir savaşın yeniden başlama riskini azaltır. Libya halkı bu iç savaşa büyük bedel ödedi ve kendi içinde zayıfladı. Doğu Akdeniz’de Libya’nın deniz haklarının güvence altına alınması, Trablus’ta Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi’nin düzenlenmesi ve durdurulmuş yatırımların ve projelerin yeniden başlaması, hepsi ekonomi, istihdam fırsatları ve hizmetler üzerinde olumlu bir etki oluşturur.

GİZLİ BİR EL KIŞKIRTIYOR

Dr. Hamiş, Türkiye’nin çabalarının bazı odakları rahatsız ettiği yönündeki yorumlar ve son dönemdeki saldırıların hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

Libya, açık bir biçimde kendisiyle ilgisi olmayan çatışma iklimine çekilmeye çalışılıyor. Rusya-Ukrayna çatışmasının limanlarımıza kadar ulaşması bunun en açık örneği. Bu olayları Doğu Akdeniz’deki rekabete Yunanistan ve İsrail’in de dâhil olması ile açıklamak mümkün. Libyalıların başları üzerinde yeni bölgesel ittifaklar çiziliyor. Türkiye merkezli kurulan ilişkiler ve yapılan anlaşmalardan dolayı ağır bir bedel ödetmek istiyorlar. Denizden yapılan sabotajlarla limanlarımızın güvenliğini tehlikeye atmak, balıkçılar ve denizcilerin emniyetini bozmak, deniz yoluyla petrol ihracatına dayanan ekonomimizi felç etmek istiyorlar.

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