Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Halid Hafter ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter ile bugün Ankara’da bir araya geldi.

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Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Maraşel Halife Hafter ve beraberindeki heyet Ankara'da üst düzey temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Hafter

ÜST DÜZEY İSİMLER ZİRVEYE KATILDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Halife Hafter ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter ile Ankara’da bir araya geldi.

Görüşmeye, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Halid Hafter ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter de katıldı.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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