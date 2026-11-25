Türkiye'nin yerli ve milli jet eğitim uçağı HÜRJET, İspanya'da ödüle layık görüldü. Başkent Madrid'de düzenlenen törende HÜRJET Programı'na verilen ödülü TUSAŞ ve Airbus İspanya yöneticileri aldı. İspanyol Korgeneral Miguel Ivorra Ruiz, "TUSAŞ'a teknolojilerini bize açtıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaydet a- | +A

Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği HÜRJET'in İspanya'ya ihracatıyla başlayan savunma sanayisi iş birliği, Madrid'de düzenlenen ödül törenine damga vurdu.

İspanyol-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, bu yıl 10'uncusunu düzenlediği ödül töreninde HÜRJET Programı'nı ödüllendirdi.

Sanchez yönetiminden Türkiye'ye HÜRJET ödülü! İspanya'da özel tören düzenlendi

HÜRJET'E MADRİD'DE ÖDÜL

İspanyol Hava ve Uzay Kuvvetlerine yeni nesil eğitim uçağı filosu kazandıracak program kapsamında TUSAŞ ve Airbus İspanya ödüle layık görüldü.

Ödülü İspanyol Korgeneral Miguel Ivorra Ruiz, Airbus İspanya HÜRJET Programı Başkanı Raul Rosino Llamas, TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Direktörü Bertan Kurt ve TUSAŞ Uçak Genel Müdürü Mustafa Gürsoy'a takdim etti.

Sanchez yönetiminden Türkiyeye HÜRJET ödülü! İspanyada özel tören düzenlendi

İSPANYOL KORGENERALDEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Törende konuşan Korgeneral Ruiz, HÜRJET Programı'nın iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri güçlendireceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu proje her iki ülkeye fayda sağlayacak, savunma sanayilerimizi ve stratejik ittifakımızı güçlendirecektir. TUSAŞ'a teknolojilerini bize açtıkları için teşekkür ediyorum."

İSPANYA'NIN F-5 UÇAKLARININ YERİNİ HÜRJET ALACAK

İspanya, envanterindeki yaşlanan F-5 eğitim uçaklarının yerini HÜRJET ile doldurmak üzere Aralık 2025'te 2,6 milyar avroluk sözleşme imzaladı.

Yaklaşık 30 uçağı kapsayan anlaşma, Türkiye'nin yerli imkanlarla tasarlayıp ürettiği jet eğitim uçağının ilk ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Program kapsamında uçakların tasarımını ve ilk üretimini TUSAŞ üstlenirken Airbus İspanya, uçakların İspanyol Hava ve Uzay Kuvvetlerinin operasyonel ihtiyaçlarına göre uyarlanmasını sağlayacak.

İlk 21 uçağın teslimatının 2028 yılında başlaması planlanıyor.

"İSPANYA TÜRKİYE İÇİN ÖZEL BİR PARTNER"

İspanyol-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yasemen Korukçu, savunma sanayisinin iki ülke arasındaki ilişkilerde giderek daha fazla önem kazandığını ve bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ise İspanya'nın Türkiye için "özel bir partner" olduğunu belirterek iki ülke arasındaki ilişkilerin her sektörde mükemmel seviyede olduğunu ifade etti.

Törende ayrıca Türkiye ile savunma ve enerji alanlarında iş birliği yürüten İspanyol Indra şirketine ve Türkiye'nin İspanya'daki fahri konsoloslarına da ödüller verildi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala