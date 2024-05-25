Arap ülkeleri Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Gazze'yi görüştü

İrlanda, Norveç ve İspanya'nın Filistin'i resmen tanıyacaklarını açıklamasından mutlu olan Arap ülkeleri, Avrupa'da temaslarına devam ediyor. Arap ülkeleri dışişleri bakanlarının, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la, Gazze'deki gelişmeleri görüştüğü belirtildi.

Olağanüstü Arap-İslam zirvesi kapsamında görevlendirilen ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'den oluşan bakanlar komitesi, başkent Paris'te Macron ile bir araya geldi.

Gazze Şeridi'nde yaşanan gelişmelerin ele alındığı görüşmede, dışişleri bakanları, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirmesini ve insani yardımların Gazze'ye girişinin engellenmesini kabul etmediklerini dile getirdi.

Bakanlar ayrıca, Gazze'de ateşkesin sağlanmasını, sivillerin korunmasını ve insani yardımların girişini hedefleyen çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması gerektiğini ifade eden bakanlar, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri olmak üzere dünya ülkelerinin, Filistin devletini tanımasının ve Filistin halkının meşru haklarını elde etmesinin önemine işaret etti.

Bakanlar komitesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını tartışmak üzere Kasım 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen olağanüstü Arap-İslam ortak zirvesi kararıyla oluşturuldu.

Komite o tarihten bu yana Gazze'deki savaşı durdurmak için uluslararası destek toplamak amacıyla Çin de dahil olmak üzere pek çok ülkeyi ziyaret etti.