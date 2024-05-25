UAD’nin İsrail kararı sonrası Filistin topluluğundan ‘Gazze Şeridi’ çağrısı

Güney Afrika’nın İsrail’in Gazze’deki soykırımı nedeniyle UAD’ye yaptığı başvurusu sonrası nihai İsrail kararı açıklandı. Refah için ek tedbir kararı alırken İsrail’den 1 ay süre vererek ‘tedbir raporu’ istedi. Arap ülkeler ve toplukları karardan memnun kalırken Filistin direniş grupları UAD’ye ‘Gazze Şeridi’ çağrısında bulundu. Katar ise “genel ateşkes” vurgusu yaptı.

UAD’nin İsrail kararına ilk olarak Katar’dan açıklama geldi. Kararın, uluslararası toplumun Gazze'deki savaşa mutlak surette karşı olduğunu gösterdiği belirtildi. Öte yandan bu kararın ‘genel ateşkes’i getirmesi gerektiğini söyleyen Katar, İsrailli yetkililerin kararın tüm hükümlerini tam olarak uygulaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Gazze Şeridi'ndeki sivillere tam koruma sağlama konusundaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği anlatıldı.

“CAN KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ”

UAD'nin kararını memnuniyetle karşılayan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) de Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Gazze'de derhal ateşkese varılması, sivillere koruma sağlanması ve daha fazla can kaybının önüne geçilmesinin önemine işaret etti.

İşgal altındaki tüm Filistin topraklarındaki gerilimin düşürülmesi ve İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki sivillerin yaşadığı felaket ve tehlikeli insani durumunun hafifletilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, insani yardımların Gazze'ye acil, sürdürülebilir ve engelsiz şekilde ulaşması ve Refah Sınır Kapısı'nın açık tutulması gerektiğine vurgu yapıldı.

“İSRAİL YERİNE GETİRMELİ”

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, uluslararası toplum ve özellikle de BMGK'den İsrail'i uluslararası hukuka uygun olarak sorumluluklarını yerine getirmeye ve UAD'nin kararını uygulamaya zorlaması istendi.

“EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR KARAR”

Ürdün Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, UAD'nin kararı eşi benzeri görülmemiş bir karar olarak nitelendirildi ve Gazze'ye yönelik savaşa son verilmesi çağrısında bulunan uluslararası iradeyi temsil eden bu kararın uygulanması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in, uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk kuralları ile savaşın sona ermesi çağrısı yapan uluslararası iradeye uymasının ve BMGK'nin de gecikmeksizin sorumluluklarını üstlenmesinin gerekliliğine işaret edildi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BMGK'ye, İsrail'in cezasız kalmasına bir son vermesi ve Gazze Şeridi'ndeki savaşa ilişkin uluslararası hukuku uygularken "çifte standardı" durdurması çağrısında bulundu.

DÜNYA VİCDANININ İFADESİ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, X sosyal medya hesabındaki açıklamasında, UAD'nin söz konusu kararının, dünyanın yaşayan vicdanının bir ifadesi olduğunu belirtirken, kararın, Gazze'nin tamamındaki soykırımı içine alacak şekilde genişletilmesi gerektiğini dile getirdi.

FİLİSTİN DEVLETİ DETAYI

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, X hesabından yaptığı açıklamada, UAD'nin, Refah kentindeki askeri operasyonların durdurulması ve sınır kapısının açılmasına ilişkin bağlayıcı kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

El-Menfi, adil ve hukuki kararların, uluslararası insani yardım kuruluşlarına, sözleşmelere ve yasalara olan inancı artıracağını ve Filistin halkının kendi devletine kavuşmasını sağlayacağını ifade etti.

SOYKIRIM SÖZLEŞMESİ

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt yaptığı açıklamada, kararı memnuniyetle karşıladı ancak İsrail'in karara uymamasının, Soykırım Sözleşmesi'ne ilişkin yükümlülükleri daha fazla ihlal etmesi anlamına geleceğini vurguladı.

Ebu Gayt, mahkemenin kararının, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının devam etmesine karşı çıkan, ateşkesin sağlanması ve tüm kapıların insani yardımlara açılması gerekliliği üzerinde duran uluslararası konsensüsün çerçevesini genişlettiğini aktardı.

“HUKUK VE ADALETE UYGUN KARAR”

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), kararın, uluslararası toplumun uluslararası hukuk ve adalete olan bağlılığını yansıttığını ve Filistin halkının haklarının korunmasını desteklediğini belirtti.

KİK, tüm kurum ve kuruluşlarıyla uluslararası toplumu, İsrail güçlerine, bu kararlara uymaları ve Filistin halkına yönelik düşmanca ve vahşi eylemlerini durdurmaları için baskı yapmaya çağırdı.“HUKUKİ VE İNSANİ SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMELİ”

Arap Parlamentosunun açıklamasında, kararın, güvenli bir yerin bulunmadığı ve sivillerin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu Gazze'deki durumun ciddiyetinin altını çizdiğine işaret edildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, BMGK'ye ve uluslararası taraflara hukuki ve insani sorumluluklarını yerine getirmeleri ve İsrail'i, UAD'nin kararlarını uygulamaya zorlama çağrısında bulunuldu.

BU KARAR GAZZE ŞERİDİ’NİN GENELİNDE ALINMALI

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), söz konusu kararı memnuniyetle karşılarken, İsrail'in bu kararı sahada, Gazze Şeridi'nin tamamında uygulaması yönünde çağrı yaptı.

FHKC'nin açıklamasında, söz konusu kararın, uygulanmasını sağlayacak bağlayıcı mekanizmaların olmaması durumunda gün yüzü görmeyeceği vurgulandı ve soykırımın sadece Refah'ta değil, Gazze Şeridi'nin tamamında olduğuna işaret edildi.

İslami Cihad ise açıklamasında, söz konusu kararın, Filistin halkının, "saldırıların tamamen durması" yönündeki arzusunu karşılamamasına rağmen, İsrail'le uluslararası kamuoyu arasındaki uçurumu derinleştirdiğini kaydetti.

UAD, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.