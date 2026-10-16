Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama'nın istifasını isteyen göstericiler sokakları savaş alanına çevirdi. "Flamingo Devrimi" olarak anılan protestolarda hükümet binaları ateşe verilirken, Meclis kapıları için koçbaşı kullanıldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı lüks tatil köyü projesine yönelik tepkilerle başlayan eylemler, öğrencilerin katılımıyla Arnavutluk geneline yayıldı.

Başkent Tiran'da binlerce gösterici, yolsuzluk iddiaları, artan eğitim masrafları ve hayat pahalılığı nedeniyle Başbakan Edi Rama'nın istifasını istedi.

Arnavutluk'ta halk koçbaşıyla Meclis'e dayandı! Hükümet binaları ateşe verildi

Polisle göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda kamu binaları ve banka şubeleri ateşe verilirken, Meclis çevresindeki olaylar da büyüdü.

Arnavutlukta halk koçbaşıyla Meclise dayandı! Hükümet binaları ateşe verildi

MECLİS KAPILARINA KOÇBAŞIYLA DAYANDILAR

Protestolarda en fazla konuşulan görüntülerden biri Arnavutluk Parlamentosu çevresinden geldi.

Arnavutluk'ta hükümet karşıtı göstericiler, parlamentonun kapılarını kırmak için ellerindeki malzemelerle hazırladıkları koçbaşını kullandı.

Göstericilerin Parlamento binasına girmeye çalıştığı yönündeki haberler üzerine güvenlik güçleri bölgede önlemlerini artırdı.

Arnavutlukta halk koçbaşıyla Meclise dayandı! Hükümet binaları ateşe verildi

EĞİTİM BAKANLIĞI ATEŞE VERİLDİ

Tiran sokaklarına çıkan binlerce öğrenci, polis barikatlarını aşmaya çalışırken kamu binalarına taş attı.

Gösteriler sırasında Eğitim Bakanlığı binasında yangın çıktı. Bakanlık yakınındaki banka şubeleri ve bazı iş yerleri de saldırılarda zarar gördü.

Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Kent merkezinde çöp konteynerleri ateşe verilirken otobüs durakları, trafik ışıkları ve iş yerlerinin camları tahrip edildi.

Arnavutluk'ta halk koçbaşıyla Meclis'e dayandı! Hükümet binaları ateşe verildi

TRUMP'IN DAMADININ PROJESİ PROTESTOLARI BAŞLATTI

Arnavutluk'ta "Flamingo Devrimi" olarak adlandırılan hareketin çıkış noktasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı lüks turizm projesi bulunuyor.

Ülkenin güney kıyılarındaki doğal alanlarda yapılması planlanan yatırım, çevresel etkileri, arazi anlaşmazlıkları ve şeffaflık tartışmaları nedeniyle tepki topladı.

Protestocular, pembe flamingo figürlerini kullanarak başlattıkları eylemlerde hükümeti yolsuzluk iddiaları üzerinden eleştirdi.

Yaz boyunca büyük ölçüde barışçıl devam eden gösteriler, ekim ayında öğrencilerin eğitim koşullarına ilişkin taleplerinin de eklenmesiyle genişledi.

ÖĞRENCİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Üniversite öğrencileri, yüksek öğrenim masraflarının düşürülmesini, eğitim koşullarının iyileştirilmesini ve gençlere daha fazla maddi destek sağlanmasını talep ediyor.

Mezuniyet sonrasında iş bulma imkanlarının sınırlı olduğunu savunan gençler, hükümetin taleplerine cevap vermediğini belirterek protestoları sürdürme kararı aldı.

Başkent Tiran'da başlayan gösteriler Dıraç, İşkodra, Elbasan ve Görice gibi kentlere de yayıldı.

Çatışmalarda çok sayıda polis ve gösterici yaralanırken güvenlik güçleri onlarca kişiyi gözaltına aldı.

RAMA: "İSTİFA ETMEYECEĞİM"

Protestocuların istifa çağrılarına rağmen Başbakan Edi Rama görevini bırakmayacağını açıkladı.

Reuters'a yazılı açıklama yapan Rama, hükümetin vatandaşların meşru taleplerini dinleme sorumluluğu bulunduğunu ancak şiddet olaylarının kabul edilemeyeceğini savundu.

Rama, kamu binalarına saldırılmasının ve güvenliğin tehlikeye atılmasının öğrencilerin talepleriyle ilgisi olmadığını ifade etti.

Arnavutluk hükümeti yolsuzluk suçlamalarını reddederken protestoların ülkenin Avrupa Birliği üyelik sürecini tehlikeye atmaması gerektiğini ileri sürdü.

AVRUPA BİRLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Arnavutluk'taki olaylar Avrupa Birliği'nin de gündemine girdi.

AB'nin Arnavutluk Delegasyonu, gösterilerde yaşanan şiddetten endişe duyduğunu açıklayarak güvenlik güçlerinin orantılı davranması gerektiğini vurguladı.

Delegasyon, polis tarafından protestoculara ve gazetecilere aşırı güç uygulandığı yönündeki iddiaların incelenmesini istedi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala