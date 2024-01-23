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    Avrupa kendini dahi koruyamıyor: Almanya'da yabancıların askere alınmasına Savunma Bakanından yeşil ışık

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Almanya'da ordudaki personel eksikliğini gidermek için yeni bir tartışma gündeme geldi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un yaptığı açıklamada, ülkede yaşayan yabancıların askere alınmasını savundu.

    Avrupa kendini dahi koruyamıyor: Almanya&#039;da yabancıların askere alınmasına Savunma Bakanından yeşil ışık
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Almanya'da silahlı kuvvetlerdeki personel eksikliğinin giderilmesi için Alman pasaportuna sahip olmayanların da askere alınması tartışılıyor.

    AVRUPA'DA YAYGIN BİR UYGULAMA

    Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, yabancıların Alman ordusuna alınması önerisinin uzmanlar tarafından gündeme getirildiğini, konunun gerekli titizlikle ele alındığını belirtti.

    Avrupa kendini dahi koruyamıyor: Almanya'da yabancıların askere alınmasına Savunma Bakanından yeşil ışık

    Bu konunun incelenmesinin henüz başında olduklarını aktaran Pistorius, "Avrupa'da bunu yapan ilk silahlı kuvvetler biz olmayız. Ülkede yaşayan ve Alman vatandaşlığına sahip olmayan ikinci ve üçüncü kuşak (göçmen) insanlar var." ifadelerini kullandı.

    VATANDAŞLIĞA GEÇİŞİ HIZLANDIRACAK

    FDP Milletvekili ve Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann da yabancıların Alman ordusuna alınabileceğini savunarak, "Alman ordusunda görev yapmak isteyen uygun gençleri ararken daha fazla Avrupalı olarak düşünmek zorundayız." dedi.

    Strack-Zimmermann, Alman pasaportuna sahip olmayan askerlerin, Alman ordusunda başarılı bir şekilde hizmet ederek bu pasaportu daha hızlı bir şekilde almalarının da düşünülebileceğini kaydetti.

    ALMAN ORDUSUNDA ASKER KALMADI

    Almanya'nın yaklaşık 181 bin askeri bulunuyor. Bu sayının 2031'e kadar 203 bine çıkarılması hedefleniyor ancak bu sayının da ülke savunması için yeterli olmayacağı ileri sürülüyor. Zorunlu askerliğin kaldırıldığı Almanya'da yaşlanan nüfus ve nitelikli işgücü eksikliğinden dolayı askerlik yapacak personel bulmakta zorluk yaşıyor ve 2031 için hedeflenen sayıya ulaşılamayacağı belirtiliyor.

    Avrupa kendini dahi koruyamıyor: Almanya'da yabancıların askere alınmasına Savunma Bakanından yeşil ışık

    Savunma Bakanı Pistorius, zorunlu askerliğin kaldırılmasını "hata" olarak nitelendirmiş, Alman ordusu için personel bulma konusunda nisan ayına kadar yeni olanaklar konusunda çalışmalar yapılacağını duyurmuştu.

    ZORUNLU ASKERLİĞİ KALDIRDIKLARINA PİŞMANLAR

    Pistorius, Almanya'nın savunma harcamalarını artırması ve silahlı kuvvetlerin modernize edilerek yeni güvenlik sorunlarıyla başa çıkabilecek hale getirilmesi gerektiğini belirterek, "Avrupa'da bir savaş tehdidi olabileceği fikrine alışmalıyız ve bu da savaşa hazır olmamız gerektiği anlamına geliyor." ifadesini kullanmıştı.

    Avrupa kendini dahi koruyamıyor: Almanya'da yabancıların askere alınmasına Savunma Bakanından yeşil ışık

    Zorunlu askerlik uygulaması, 2011'de dönemin Başbakanı Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyon hükümeti tarafından kaldırılmıştı ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından ülkede zorunlu askerliğin yeniden uygulamaya konulmasına ilişkin tartışmalar da yoğunlaşmıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    AlmanyaAskerlik
    Haberler > Dünya > Avrupa kendini dahi koruyamıyor: Almanya'da yabancıların askere alınmasına Savunma Bakanından yeşil ışık
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