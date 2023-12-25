25 Aralık 2023 13:57 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 15:06

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda konuşan İrlandalı Sol Grup üyesi Clare Daly, AB'nin hazırlamış olduğu demokrasi paketini eleştirerek, AB'yi "demokrasinin kalesi" değil, "demokrasiyi hor gören bir kurum" haline geldiğini ifade etti. AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'i hedef alan konuşmasında Daly şunları söyledi:

"Yurttaşlardan tek bir oy bile almadan iktidara gelen ve son iki ayını seçilmiş hükümetlerin dış politikalarını etkisiz hale getirmek için harcayan bu kişi, çocuklardan oluşan bir şehri yerle bir ederken 'gerçek bir demokrasi' olarak adlandırdığı vahşi bir apartheid rejimini alkışlıyor. Bunun gibi demokrasi savunucularına, hayır, teşekkürler."

Daly, von der Leyen'e dönerek, "Madam Soykırım (Frau Genocide) derken sanırım pek çok Avrupa vatadaşı adına konuşuyorum" ifadelerini kullandı.

LEYEN'İN İSRAİL SEMPATİZANLIĞI

Ursula von der Leyen, sık sık İsrail'e destek açıklamarıyla gündeme geliyor. Önceki konuşmalarında Leyen, "Hamas teröristleri, masum kadın ve çocukları öldürerek İsrail'in kalbine saldırdı. İsrail'in bugün ve gelecek günlerde kendini savunma hakkı var. Avrupa Birliği, İsrail'in yanında" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine, AB'nin İsrail'in yanında olmadığını vurgulayan İrlandalı üye Daly ise, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Bizim adımıza konuşmayın. Biz barıştan yanayız. Söyleyecek yapıcı bir şeyin yoksa çeneni kapat" şeklinde sert ifadelere yer vermişti.