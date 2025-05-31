Avrupa raflarında Türk imzası: Coca-Cola'yı kovdu, Uludağ gazoz zirveye çıktı!

İsviçre'nin en büyük perakende zinciri Migros, Coca-Cola ile yaşadığı fiyat krizinin ardından ezber bozan bir karara imza attı. Süpermarket raflarından Fanta ve Sprite’ı bir bir indirip, yerlerine Türkiye’nin gururu Uludağ Gazoz’un meyveli içeceklerini yerleştirdi.

İsviçre’nin en büyük perakende zinciri Migros, Amerikan içecek devi Coca-Cola ile yaşadığı fiyat krizinin ardından şok bir karara imza attı. Fanta ve Sprite raflardan indirildi, yerine Bursa üretimi Uludağ Gazoz geldi.

TÜRK MARKASI, KÜRESEL KRİZDE FIRSATI YAKALADI

İsviçre'de Migros yönetimi, Coca-Cola’nın İsviçreli tedarikçisinin uyguladığı “aşırı yüksek fiyatlar” nedeniyle Fanta ve Sprite’ı raflardan çektiğini duyurdu. Yerine konulan ürün ise on yılı aşkın süredir Migros’un portföyünde bulunan ancak son dönemde “gözden kaçan” Uludağ Gazoz’un meyveli içecekleri oldu.

Yerel alternatifler arayan Avrupa market zincirleri, tercihlerini daha uygun maliyetli, kaliteli ve güvenilir Türk ürünlerinden yana kullanmaya başladı.

"ULUDAĞ GAZOZ SADECE RAF DOLDURMADI, ALGIYI DA DEĞİŞTİRDİ"

Migros’un Coca-Cola ile yaşadığı tedarik krizinin ardından Türk içeceğinin raflara çıkışı, yalnızca göçmen kökenli müşterilerin değil, İsviçreli tüketicilerin de ilgisini çekti. Şirketten yapılan açıklamada, Uludağ ürünlerinin özellikle Türk kökenli müşteriler için tasarlandığı, ancak artık tüm müşteri gruplarınca tercih edildiği belirtildi.

MİGROS: KAPILAR KAPANMADI AMA KARAR NET

Migros CEO’su Mario Irminger daha önce Coca-Cola ile yaşadığı benzer krizlerle biliniyor. Şirket, görüşmelerin sürdüğünü açıklasa da Uludağ Gazoz’un başarısından memnun. Şirket sözcüsü, "Paralel ithalat sürdürülebilir değil ama alternatif markalar müşteriler tarafından benimsendi" diyerek Türk ürünlerinin kalıcı olabileceğinin sinyallerini verdi.

AVRUPA GENELİNDE BENZER EĞİLİM: TÜRK ÜRÜNLERİNE İLGİ ARTIYOR

Carrefour, Edeka, Rewe gibi zincirler de son dönemde dev markalarla yaşadıkları fiyat anlaşmazlıklarının ardından yerli ve bölgesel alternatiflere yönelmiş durumda. Uludağ gibi markaların, bu boşluğu başarıyla doldurması, Türkiye'nin gıda ve içecek sektöründeki dış pazar etkisini güçlendiriyor.