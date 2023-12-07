Avrupa savaşın eşiğinden döndü!

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Editör: Fatih Uğur
/ Kaynak: Türkiye Gazetesi
İlk başta Çin ve çevresini etkileyen, bölgesel bir "epidemi" olarak algılanan Covid-19 salgını ilerleyen günlerde bütün Asya'ya, Avrupa'ya sonrasında ise tüm dünyaya yayıldı. Bütün ülkeler salgını kontrol altına almak ve önlemek için çeşitli tedbirler aldı. Salgının merkez üssü Asya’dan Avrupa'ya kaydı. Salgına karşı Avrupa'dan ortak mücadele sesleri yükselirken dönemin İngiltere başkanı Boris Johnson’ın Hollanda'ya baskın düzenlemeye karar verdiği iddia edildi.