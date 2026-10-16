Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Avrupa ülkesinde havalimanları kilitlendi! Uçuşlar peş peşe iptal ediliyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Avrupa ülkesinde havalimanları kilitlendi! Uçuşlar peş peşe iptal ediliyor
Başlık ResmiAvrupa ülkesinde havalimanları kilitlendi! Uçuşlar peş peşe iptal ediliyor

İtalya'da hava trafik kontrol sistemini destekleyen veri iletim ağında meydana gelen büyük arıza, ülke genelinde uçuşları aksattı. Roma, Milano, Napoli ve Venedik başta olmak üzere çok sayıda havalimanında seferler iptal edilirken uçuş kapasitesi yüzde 50 düşürüldü. Havacılık verilerine göre iptal edilen uçuş sayısı 192'ye ulaştı.

Kaydet
|

İtalya'da hava trafik kontrol sisteminde meydana gelen teknik arıza, cuma günü ülke genelinde hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

İtalya Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcısı ENAV'ın veri iletim ağında gece saatlerinde tespit ettiği sorun, sabah saatlerinde uçuş trafiğinin yoğunlaşmasıyla birlikte büyük aksamalara neden oldu.

Başkent Roma'daki Fiumicino Havalimanı başta olmak üzere Milano, Bergamo, Napoli ve Venedik'te uçuş iptalleri ve gecikmeler yaşandı.

Avrupa ülkesinde havalimanları kilitlendi! Uçuşlar peş peşe iptal ediliyor
Başlık ResmiAvrupa ülkesinde havalimanları kilitlendi! Uçuşlar peş peşe iptal ediliyor

UÇUŞ KAPASİTESİ YÜZDE 50 DÜŞÜRÜLDÜ

ENAV'ın açıklamasına göre veri iletim ağındaki arıza, gece boyunca kullanılan yedek sistemler sayesinde sabah saat 06.00'ya kadar hava trafiğini etkilemedi.

Ancak uçuş yoğunluğunun artması ve teknik sorunun devam etmesi üzerine hava sahasındaki uçak trafiğine geçici kısıtlamalar getirildi.

İtalya hava sahasında yönetilebilen uçak sayısı yüzde 50 azaltılırken havalimanlarında uçuş iptalleri ve gecikmeler başladı.

Yetkililer, kısıtlamaların uçuş güvenliğini korumak amacıyla uygulandığını açıkladı.

ÖNERİLEN HABERLER
Eurofighter
DÜNYA

Eurofighter'lar yolcu uçağının peşinde! Havalimanı kapatıldı, nedeni belli oldu

192 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Havacılık veri analiz şirketi Cirium, saat 10.00 GMT itibarıyla İtalya genelinde 192 uçuşun iptal edildiğini tespit etti.

Ülkedeki havalimanlarından gerçekleştirilen uçuşların yalnızca yüzde 31'i zamanında kalkabildi.

Bu oran Milano Malpensa Havalimanı'nda yüzde 25'e, Roma Fiumicino Havalimanı'nda ise yüzde 28'e kadar geriledi.

İptal ve gecikmeler nedeniyle havalimanlarında yoğunluk yaşanırken yolcular uçuşlarının son durumunu öğrenmek için bilgilendirme ekranlarına yöneldi.

ROMA'DA PEŞ PEŞE İPTALLER

Başkent Roma'daki Fiumicino Havalimanı, teknik arızadan etkilenen merkezlerin başında geldi.

Euronews'in haberine göre sabah saatlerinde en az 12 sefer iptal edildi.

İptallerden etkilenen uçuş noktaları arasında Milano Linate, Bari, Riyad, Tiran, Torino, Trieste, Valensiya, Münih, Lyon, Katanya, Venedik ve Trapani yer aldı.

Çok sayıda uçuşta ise 15 ila 60 dakika arasında gecikmeler yaşandı.

Benzer aksaklıklar Milano, Bergamo, Napoli, Venedik, Palermo ve Cagliari havalimanlarında da görüldü.

SİBER SALDIRI İHTİMALİNE AÇIKLAMA

Ülke genelindeki hava trafik sistemini etkileyen arızanın ardından siber saldırı ve sabotaj ihtimalleri de gündeme geldi.

ENAV, teknik incelemeler sonucunda sorunun veri iletim ağından kaynaklandığını tespit ettiklerini açıkladı.

Kurum, arızanın kötü niyetli bir müdahaleden kaynaklanmadığını vurgulayarak siber saldırı ve sabotaj ihtimallerini dışladı.

Uçuş güvenliğinin tehlikeye girmediği, hava trafik yönetiminin alternatif sistemler üzerinden sürdürüldüğü kaydedildi.

YEDEK SİSTEMLER DEVREYE GİRDİ

İtalya'daki hava trafiğinin yeniden normale dönmesi için alternatif uydu veri iletim sistemi devreye alındı.

ENAV, bu sistem sayesinde sabah saatlerinde yüzde 50'ye düşürülen operasyonel kapasitenin yüzde 75'e yükseltildiğini duyurdu.

Kurum, ana veri iletim ağının tamamen onarılması ve uçuş kapasitesinin yeniden yüzde 100'e çıkarılması için tedarikçilerle birlikte çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Roma ve Milano'daki havalimanı işletmecileri ise yolculara, havalimanına gitmeden önce uçuşlarının güncel durumunu hava yolu şirketlerinden kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.