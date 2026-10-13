Almanya'nın Nürnberg kentinde havacılık acil durumu şüphesi üzerine güvenlik alarmı verildi. Yunanistan'dan gelen bir yolcu uçağına Eurofighter savaş uçakları eşlik ederken Nürnberg Havalimanı'ndaki uçuş operasyonları durduruldu. Polis ve özel harekat ekiplerinin sevk edildiği havalimanında inceleme başlatıldı.

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Almanya'nın Nürnberg kentinde öğle saatlerinde olağanüstü hareketlilik yaşandı.

Yunanistan'ın Korfu Adası'ndan gelen bir yolcu uçağı için Eurofighter savaş uçakları havalanırken havalimanında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Alman BILD gazetesinin haberine göre olayın ardından polis ekipleri bölgeye sevk edildi, uçuş trafiği durduruldu.

Polis, cihazı bulmak için bir helikopter kullanıyor, ancak şu ana kadar bulunamadı.

Saat 12.15'te Nürnberg'e inmesi planlanan uçak, Flightradar24 verilerine göre saat 12.16'da güvenli şekilde iniş yaptı.

Eurofighter'lar yolcu uçağının peşinde! Havalimanı kapatıldı

HAVALİMANI KAPATILDI! ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

Yunanistan'dan gelen yolcu uçağı nedeniyle Nürnberg Havalimanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Uçuş trafiği geçici olarak durdurulurken polis ekipleri havalimanına sevk edildi.

Alman BILD gazetesinin haberine göre operasyona özel harekat birimi SEK de katıldı.

Havalimanı yönetimi, uçuşların durdurulduğunu şu açıklamayla duyurdu:

"Havacılıkla ilgili acil bir durum nedeniyle uçuş trafiği şu anda durdurulmuştur."

Alınan karar nedeniyle Nürnberg'e iniş yapması planlanan bazı yolcu uçakları Frankfurt, Memmingen, Stuttgart ve Münih havalimanlarına yönlendirildi.

Polis, operasyonun ilk saatlerinde uçakta bir acil durum yaşanmış olabileceğini ancak bu şüphenin henüz doğrulanmadığını açıkladı.

Yolcu uçağının güvenli şekilde iniş yapmasının ardından incelemeler sürdü. Orta Franconia polisi, X hesabından yaptığı açıklamada herhangi bir tehlike tespit edilmediğini kaydetti:

"Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir tehlikenin bulunmadığı anlaşılmıştır."

GECE SAATLERİNDE DE İHA ALARMI VERİLMİŞTİ

Nürnberg Havalimanı'nda aynı günün gece saatlerinde de insansız hava aracı görülmesi nedeniyle uçuş trafiği aksamıştı.

Polisin açıklamasına göre üç pilot, saat 02.00 ile 04.00 arasında kalkış veya iniş sırasında gördükleri şüpheli bir cismi birbirinden bağımsız olarak bildirdi.

Cismin bir İHA olabileceği değerlendirilirken sınır polisi bölgede arama başlattı.

Polis helikopterinin de katıldığı aramalarda herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Gece yaşanan İHA şüphesiyle gündüz Eurofighter'ların eşlik ettiği yolcu uçağı olayı arasında bağlantı bulunduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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