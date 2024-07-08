Avrupa'da aşırı sağ yükseliyor! Orban'ın öncülüğünde ittifak kuruldu

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını devralan Macaristan Başbakanı Orban'dan Avrupa liderlerini kızdıracak hamleler peş peşe geliyor. Orban liderliğinde Avrupa Parlamentosu'nda aşırı sağ resmen ittifak kurdu.

Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa liderlerinin aksine hamleler yapmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Orban, bu kez Avrupa'daki aşırı sağ partileri tek bir ittifak çatısı altında topladı.

AŞIRI SAĞ AP'DE İTTİFAK KURDU

Orban'ın öncülük ettiği ve Avrupalı aşırı sağ partilerden toplam 84 milletvekilini bir araya getiren "Avrupa'nın Vatanseverleri" ittifakı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) "ulusal egemenlik" vurgusuyla kuruldu.

Avrupa'nın Vatanseverleri, ittifakın başkanlık görevine Fransız aşırı sağ partisi Ulusal Birlik'in (RN) liderlerinden Jordan Bardella'yı seçmesi ise dikkat çekti. AP seçimlerinde Fransa'da aşırı sağın kazanmasının ardından Macron erken seçim ilan etmişti.

Birinci Başkan Yardımcısı Macar Yurttaş Birliği'nden (Fidesz) Kinga Gal olurken, diğer başkan yardımcıları Roberto Vannacci, Klara Dostalova, Sebastiaan Stöteler, Antonio Tanger Correa, Hermann Tertsch ve Harald Vilimsky olarak belirlendi.

Avrupa'nın Vatanseverleri'nin siyasi grup olarak kurulmasıyla bir önceki AP döneminde faaliyet gösteren aşırı sağ Kimlik ve Demokrasi (ID) grubu dağılmış oldu.

"AB'NİN EGEMEN ULUSLARIMIZA HÜKMEDEN BİR SÜPER DEVLET OLMASINA KARŞIYIZ"

Bardella adına söz alan Jean-Paul Garraud, ittifakta yer alan 84 milletvekilinin 12 ülkeyi temsil ettiğini belirterek, "AP'nin ve Avrupa Birliği'nin (AB) mevcut eylemlerini engellemek veya bunlara karşı çalışmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Biz Birliğin hiper federalizmine karşıyız. AB ne pahasına olursa olsun üye devletlere hükmetmek istiyor." dedi.