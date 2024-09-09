Avrupa'da grevler peş peşe patlak verdi! Güney Kore'den İtalya'ya işçiler isyanda

Avrupa'nın birçok ülkesindeki ekonomik kriz nedeniyle başlayan grevler dünyanın dört bir yanına sıçrıyor. Güney Kore ve İtalya'da yeni grevler çıkarken, ABD'li Boeing firması sendika ile sözleşme imzalamak zorunda kaldı.

İngiltere, Almanya ve İspanya'daki grevlere bir yenisi de İtalya'dan eklendi. Avrupa'daki büyük kriz milyonları zor durumda bıraktı. İtalya'da ulaşım sektöründe çalışanların greve gitmesi hayatı olumsuz etkiledi.

AVRUPA'DA YENİ GREV İTALYA'DA

İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar, sendikaların çağrısıyla toplu iş sözleşmesi yenileme görüşmelerinin başlaması talebiyle 8 saatlik greve gitti. Ülkede özellikle ulaşım sektöründeki sendikaların çağrısıyla, toplu taşıma alanında çalışanlar, bugün yerel saatle 08.30 ile 16.30 arasında 8 saatliğine çalışmama kararı aldı.

Sendikalar, süresi 31 Aralık 2023'te biten toplu iş sözleşmelerinin yenilenmemesini protesto ettiklerini belirtti.

Başkent Roma'da iş bırakan çalışanlar Apostoli Meydanı'nda toplanarak, taleplerini dile getirdi. Kent sakinleri ile turistler, grev ve yağışlı hava sebebiyle şehir içi ulaşımda sıkıntılar yaşadı.

Başkentteki üç metro hattı ile tüm otobüs seferlerinin durması çok sayıda kişinin, yağmur altında duraklarda beklemesine neden oldu. Roma'nın yanı sıra diğer kentlerde de hayat, toplu taşımadaki grevden olumsuz etkilendi. Bu arada, ülkede dün de demir yolları çalışanları grev yapmış, şehirler arası tren seferlerinde iptaller olmuş, aksaklıklar yaşanmıştı.

GÜNEY KORE'DE DOKTORLAR GREVDE

Güney Kore'de doktorların uzun süredir devam ettirdiği grevin kanser ameliyatlarının sayısında düşüşe neden olduğu bildirildi. Yonhap'ın haberine göre, ana muhalefetteki Demokrat Parti Temsilcilerinden Kim Yoon, Sağlık Sigortası İnceleme ve Değerlendirme Servisinin (HİRA) ülkede gerçekleştirilen kanser ameliyatlarına ilişkin verilerini paylaştı.

Verilere göre, Güney Kore'de doktorların şubattan beri sürdürdüğü grev sebebiyle kanser ameliyatlarının sayısında düşüş gözlendi. Ülke çapında şubat ile haziran arasındaki dönemde kanser ameliyatı yapılan hastaların sayısı 57 bin 244 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı, 2023'ün aynı dönemine kıyasla 11 bin 181 azalarak yüzde 16,3 düştü.

Ülkenin "beş büyük hastanesi" olarak adlandırılan sağlık kuruluşlarında ise bu düşüşün yüzde 29 olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Kore Kanser Hastaları Hakları Konseyinin yetkilisi, "Kanser hastaları için en temel tedavi ameliyattır. Kanser ameliyatlarındaki ciddi düşüşte de görüldüğü üzere tıp uzmanları, hastaların hayatlarını görmezden geliyor." görüşünü savundu.

GREV KORKUSU ABD'Lİ BOEİNG'E İMZA ATTIRDI

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing, yaklaşık 33 bin işçinin greviyle karşı karşıya kalmamak için sendika ile geçici anlaşmaya vardı.

ABD basınındaki haberlere göre, Boeing ile yaklaşık 33 bin üyeye sahip Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Sendikası arasında ücretler, sağlık hizmetleri ve iş güvenliği konularında yapılan görüşmelerde geçici anlaşma imzalandı.

Yapılan anlaşmaya göre, 4 yıllık sözleşme kapsamında işçilerin ücreti yüzde 33 oranında artacak. Bu oran, sendikanın müzakereler sırasında talep ettiği yüzde 40'tan daha az. İşçiler, 12 Eylül'de Washington ve Güney Carolina eyaletlerinde Boeing ile sendika arasında varılan geçici anlaşma için oylama yapacak.

Sözleşmenin kabul edilmemesi halinde işçilerin greve gitme ihtimali bulunuyor. Muhtemel bir grevin, bu yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 1,44 milyar dolar net zarar eden ve gelirinin yüzde 14,6 düştüğünü duyuran Boeing'in karşı karşıya olduğu zorlukları daha da artıracağı belirtiliyor.