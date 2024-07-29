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Yunanistan'da hükümeti protesto eden doktorlar greve gitti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yunanistan&#039;da hükümeti protesto eden doktorlar greve gitti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yunanistan'da doktorlar yeni yasa tasarısından dolayı hükümeti protesto ederek 24 saatlik greve gitti. Doktorlar, parlamentoda oylamaya sunulan ruh sağlığı yasasını istemediklerini dile getirdi.

Yunanistan'da, ülke genelinde hastanelerde çalışan doktorlar, parlamentoda oylamaya sunulan ruh sağlığı yasasına karşı 24 saatlik grev başlattı.

DOKTORLAR GREVE GİTTİ, HÜKÜMETİ PROTESTO ETTİ

Yunanistan Hastane Doktorları Federasyonu (OENGΕ) ve Atina-Pire Hastane Doktorları Birliğinin (EINAP) çağrısıyla doktorlar, ruh sağlığı alanında değişiklik öngören yasa tasarısına tepki göstermek amacıyla 24 saatlik greve gitti.

Atina'daki Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen doktorlar ve bağımlılıkla mücadele kuruluşları çalışanları, hükümeti protesto etti.

Göstericiler, yasa tasarısının kabul edilmesinin, ruh sağlığı ve bağımlılıkla mücadele alanında yıkıcı etkilere yol açacağını ve bu alanlardaki mevcut sistemin daha da kötüleşmesine neden olacağını ileri sürüyor.

Yunanistan'da hükümeti protesto eden doktorlar greve gitti - 1. Resim

YENİ TASARIDA NELER VAR?

Yeni yasa tasarısı, Atina'da devlete ait iki hastanenin kapatılmasını, ücretsiz tedavi programlarının sonlandırılmasını ve doktorların farklı kurumlara veya şehirlere kaydırılmasını öngörüyor.

Yunanistan'da hükümeti protesto eden doktorlar greve gitti - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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