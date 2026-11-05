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Dünya

Avrupa'da peş peşe bomba alarmı! Yolcu uçağının rotası değiştirildi

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Avrupa'da peş peşe bomba alarmı! Yolcu uçağının rotası değiştirildi
Başlık ResmiAvrupada peş peşe bomba alarmı! Yolcu uçağının rotası değiştirildi

Avrupa'da yolcu uçaklarına yönelik bomba tehditleri sürüyor. İrlanda'nın başkenti Dublin'den İtalya'nın başkenti Roma'ya giden Airbus tipi yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Fransa'daki bir hava üssüne yönlendirildi.

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Müzeyyen Bıyık
MÜZEYYEN BIYIK

İrlanda'nın başkenti Dublin'den İtalya'nın başkenti Roma'ya sefer yapan yolcu uçağı, 5 Kasım Perşembe günü bomba tehdidi nedeniyle rotasını değiştirdi.

Airbus tipi uçak, güvenlik gerekçesiyle Fransa'daki bir askeri hava üssüne yönlendirildi.

Uçuş takip platformlarında yer alan bilgilere göre uçağın İrlanda merkezli Aer Lingus hava yolu şirketine ait olduğu aktarıldı.

Avrupa'da peş peşe bomba alarmı! Yolcu uçağının rotası değiştirildi
Başlık ResmiAvrupa'da peş peşe bomba alarmı! Yolcu uçağının rotası değiştirildi

FRANSA BAŞBAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu'nun ofisi, bomba ihbarının ardından yaşanan gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.

Uçaktaki yolcu sayısı, ihbarın kaynağı ve güvenlik kontrollerinin sonucuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

AVRUPA'DA 10 UÇUŞA BOMBA TEHDİDİ

Salı günü yaklaşık 10 Avrupa uçuşu bomba ihbarlarıyla hedef alınmıştı.

Tehditler nedeniyle Polonya'nın başkenti Varşova'daki bir havalimanı kısa süreliğine kapatılırken, İtalya'nın başkenti Roma'da hava kuvvetlerine ait savaş uçakları havalandırıldı.

İngiltere hükümeti ise söz konusu ihbarları "kötü niyetli asılsız tehditler" olarak nitelendirdi.

Son ihbarın da asılsız olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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