Avrupa’da salmonella alarmı! Yumurta ve atıştırmalıklar geri çağırılıyor!

Avrupa genelinde salmonella paniği büyüyor! Salmonella tespit edilen yumurtalar ve sevilen atıştırmalıklar için toplatma kararı alındı. Tüketicilere “hemen kontrol edin ve asla yemeyin” uyarısı yapıldı.

Avrupa’da satışa sunulan bir yumurta grubunda tehlikeli Salmonella bakterisi tespit edildi. Yetkililer, ürünü satın alanların vakit kaybetmeden kontrol yapmasını ve eğer tükettilerse derhal sağlık kuruluşlarına başvurmasını istedi.

POLONYA'DAN KRİTİK UYARI

Polonya merkezli sağlık yetkilileri, "Koko Eggfire" markasına ait Sınıf A orta boy yumurtaların Salmonella riski taşıdığını duyurdu. Uyarıya konu olan parti numarasının 2PL02181302 K-2 olduğu belirtildi.

SON TÜKETİM TARİHİ VE BARKOD DETAYI PAYLAŞILDI

Risk altındaki ürünlerin son tüketim tarihinin 05.07.2025 olduğu ve barkod numarasının 5 903427 303134 olduğu açıklandı. Yetkililer, tüketicilerin bu bilgileri kontrol ederek ürünleri kesinlikle tüketmemesi gerektiğini vurguladı.

"CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR"

Yetkililer, Salmonella kontaminasyonunun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ve söz konusu yumurtaların hiçbir koşulda yenmemesi gerektiğini ifade etti. Özellikle bağışıklığı zayıf kişiler, yaşlılar ve küçük çocuklar için riskin daha büyük olduğu kaydedildi.

İNGİLTERE'DEN KRİTİK UYARI

İngiltere'de sevilen atıştırmalık Scotch yumurtalar, Salmonella riski nedeniyle geri çağrıldı. Popüler marka Wall's'un ana şirketi Compleat Food Group, belirli partilerin kontaminasyon şüphesiyle toplatıldığını açıkladı.

ETKİLENEN ÜRÜNLER TEK TEK BELİRLENDİ

Geri çağırma, son kullanma tarihi 2 Temmuz olan 113 gramlık "Wall's The Classic Scotch Egg" ve 226 gramlık "Wall's Two Classic Scotch Eggs" paketlerini kapsıyor. Şirket, geri çağırmanın yalnızca bu ürün partileriyle sınırlı olduğunu ve diğer Wall's ürünlerinin risk taşımadığını doğruladı.

ŞİRKETTEN TÜKETİCİLERE NET UYARI

Compleat Food Group yaptığı açıklamada "Bu ürünleri satın aldıysanız lütfen tüketmeyin. Makbuz gerekmeden tam para iadesi için satın aldığınız mağazaya iade edin" ifadesini kullandı. Bu geri çağırmanın "münferit bir olay" olduğu vurgulandı.

MARKETLERDE UYARI YAZILARI YER ALACAK

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), etkilenen ürünleri satan perakendecilerin müşterileri uyarmak için mağazalarda bilgilendirme notları sergileyeceğini açıkladı. Tüketicilerin, kontamine ürünü satın alma kanıtı göstermeden tam iade alabilecekleri belirtildi.