Avrupa'da yeniden elektrik kaosu! İngiltere'de yangın çıktı, hatlar durdu, yolcular saatlerce mahsur kaldı

İngiltere'nin başkenti Londra, yaşanan büyük elektrik kesintisi ve trafo yangını nedeniyle adeta felç oldu. Bazı istasyonlar acil durum nedeniyle kapatıldı.

Londra Metrosu, Pazartesi günü yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle büyük bir krizle karşı karşıya kaldı.

Transport for London (TfL) tarafından yapılan açıklamada, elektrik kesintisi sonrası Bakerloo ve Suffragette hatları tamamı askıya alındı, Elizabeth hattı ile Jubilee ve Northern hatlarında ise ciddi gecikmeler ve kısmi askıya almalar yaşandı.

Londra'nın ünlü Paddington İstasyonu başta olmak üzere birçok istasyon kapatılırken, yüzlerce yolcu tahliye edilmek zorunda kaldı. Kesinti nedeniyle şehirde büyük bir ulaşım kaosu yaşanırken, iş çıkış saatlerinde aksaklıklar devam etti.

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TRAFO MERKEZİNDE YANGIN ÇIKTI!

National Grid'den yapılan açıklamada, Londra'nın güneybatısında bulunan Maida Vale'deki bir elektrik trafo merkezinde arıza meydana geldiği ve kısa sürede bir yangına yol açtığı belirtildi. Londra İtfaiyesi, yangının yüksek gerilim kablolarını tahrip ettiğini doğruladı. Bu yangının, aynı trafo merkezinde haftalar önce meydana gelen bir başka büyük yangının ardından gerçekleştiği açıklandı.

YOLCULAR MAĞDUR OLDU: İKİ SAAT MAHSUR KALDIM

Elektrik kesintisi nedeniyle metro seferlerinin durdurulması, yolcuların büyük mağduriyet yaşamasına yol açtı. Sky News’e konuşan bir yolcu, "Beş farklı istasyona yürüdüm ama hepsi kapalıydı. En son istasyona vardığımda, tüm Metroyu etkileyen bir elektrik kesintisi olduğunu öğrendim. Hiçbir duyuru yapılmadı. Otobüs alternatifleri aramak zorunda kaldım ve Londra'nın merkezinde iki saat mahsur kaldım. Korkunç bir deneyimdi." ifadelerini kullandı.

Bir başka yolcu ise, trenini kaçırdığı için Salı sabahı Plymouth'taki iş toplantısını kaçıracağını ve yeni bir bilet almak için 140 Sterlin ödemek zorunda kaldığını söyledi.

TFL'DEN AÇIKLAMA: AKSAKLIKLAR DEVAM EDEBİLİR

TfL'nin işletme müdürü Claire Mann, yaşanan aksaklıktan dolayı özür dileyerek, "Şebekemizdeki güç kaynağında meydana gelen kısa bir kesinti nedeniyle bu öğleden sonra bazı hatlarda kısa bir süre için güç kaybı yaşanmıştır." açıklamasını yaptı.