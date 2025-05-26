Avrupa’dan Yunanistan’a Türkiye uyarısı! "Gerilimi tırmandırmayın"

Türkiye’nin diplomatik hassasiyetleri sonuç verdi. Avrupa Yayın Birliği (EBU), Eurovision 2025 sürecinde Pontus soykırımı iddialarının gündeme gelmesi üzerine Yunanistan devlet kanalı ERT’ye özel bir uyarıda bulundu. Estia gazetesinin haberine göre, EBU yetkilileri, Yunan temsilci Klavdia’nın Türkiye’yi hedef alan mesajlardan kaçınması ve röportajlarında bu konulara “son derece dikkatli” yaklaşması gerektiğini iletti.

Yunan Estia gazetesinin haberine göre, Avrupa Yayın Birliği (EBU), Yunanistan devlet televizyonu ERT’ye, Eurovision süresince Türkiye ile diplomatik gerilim yaşanmaması için temsilcileri Klavdia’nın sözde Pontus soykırımı iddiaları hakkında kamuoyuna yapacağı açıklamalarda "son derece dikkatli" olması yönünde uyarıda bulundu.

YARIŞMA BİTTİ, DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

İddialara göre EBU, yarışmanın siyasi içeriğe dönüşmemesi adına Yunanistan'a özel uyarı notu gönderdi. Özellikle Klavdia’nın röportajlarında sözde Pontus soykırımı konusuna değinmesi ihtimaline karşı hassasiyet gösterilmesi istendi. Uyarı, Türkiye’nin şarkının sözlerinde tarihi olaylara yönelik üstü kapalı siyasi mesajlar olduğu gerekçesiyle yaptığı diplomatik girişimlerin ardından geldi.

TÜRKİYE'DEN EBU'YA ŞİKAYET SİNYALİ

Eurovision öncesinde Türkiye, Yunanistan’ın temsilcisi Klavdia tarafından seslendirilen “Asteromata” adlı şarkının sözlerinin, Pontus soykırımı iddialarına üstü kapalı gönderme yaptığı gerekçesiyle Avrupa Yayın Birliği’ne resmi şikayet hazırlığına girmişti. TRT yetkilileri, şarkının siyasi içerik taşıdığı tespit edilirse EBU nezdinde resmi girişim başlatılacağını açıklamıştı.

KLAVDİA'NIN AÇIKLAMALARI GERGİNLİĞİ TIRMANDIRDI

Yarışma öncesinde ERT televizyonuna konuşan Klavdia, Pontus kökenli olduğunu belirterek, "Ailem mülteci. Büyükannem ailesinin Sovyetler Birliği'ne sürgün edildiğini anlattı. 1991'de Yunanistan'a döndüler" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalar, şarkının Türkiye'ye yönelik bilinçli bir mesaj içerdiği yönündeki tartışmaları alevlendirdi.

DİPLOMATİK KAYNAKLARDAN NET MESAJ

Türk diplomatik kaynaklar, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu vurgulayarak, “Pontus Rumlarının yaşadıkları hiçbir yetkili mahkeme tarafından soykırım olarak tanımlanmamıştır. 1948 Soykırım Sözleşmesi'ne göre bu olaylar soykırım değildir. Tarihi olayların yalnızca tek bir etnik gruba odaklanarak anlatılması ciddi bir çarpıtmadır” açıklamasını yaptı.

Aynı kaynaklar, Yunanistan’ın geçmişte Türklere karşı uyguladığı politikaların da tarihsel açıdan değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.