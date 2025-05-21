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Avrupa'nın göbeğinde suikast! Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı öldürüldü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Avrupa&#039;nın göbeğinde suikast! Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı öldürüldü
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Andriy Portnov'un Madrid'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vurularak öldürüldüğü iddia edildi.

Avrupa'nın göbeğinde kimliği belirsiz silahlı kişi ya da kişiler, eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Andriy Portnov'u öldürdü. Yerel basın Portnov’un çocuklarını okula götürdüğü sırada saldırıya uğradığını aktardı.

İspanyol gazetesi El Pais, yerel saatle sabah 09:15 civarında Portnov'un beş kurşunla vurulduğunu öne sürdü. 

BORÇ YÜZÜNDEN Mİ ÖLDÜRÜLDÜ?

Saldırıyla ilgili henüz kimsenin tutuklanmadığı öğrenildi.

Kaynaklar Portnov'un alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğünü iddia etti. 

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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