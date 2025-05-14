Avrupa'nın kalbinde bomba paniği! Charleroi Havalimanı'nda alarm verildi

Brüksel Charleroi Havalimanı'nda bir Ryanair uçağına yapılan bomba ihbarı, Avrupa'nın kalbinde büyük bir paniğe yol açtı. Portekiz'in Faro kentinden havalanan uçakta saat 11.00'den kısa bir süre önce bomba olduğu bildirildi.

Belçika'nın iki büyük havalimanından biri olan Brüksel Charleroi Havalimanı'nda, Portekiz'in Faro kentinden gelen bir Ryanair uçağında bomba ihbarı yapıldı.Saat 11.00'den kısa bir süre önce alınan ihbarın ardından havalimanında uçuşlar birkaç saatliğine durduruldu.

GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURDU

Güvenlik güçleri, uçağı havalimanının izole bir bölgesine yönlendirerek 500 metrelik güvenlik çemberi oluşturdu. Terminalin güvenlik bölgesinin dışında kalması nedeniyle tahliye edilmediği belirtilirken, polis ekipleri uçağı detaylı bir şekilde aradı.

UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI, GECİKMELER BEKLENİYOR

Charleroi Havalimanı, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, saat 13:45'ten itibaren pistlerin yeniden açıldığını ve operasyonların normale döndüğünü bildirdi. Ancak, öğleden sonra planlanan uçuşlarda bazı gecikmelerin yaşanabileceği ifade edildi. Havalimanı yetkilileri, yolcuların uçuş saatlerini dikkatle takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.