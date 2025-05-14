Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Avrupa'nın kalbinde bomba paniği! Charleroi Havalimanı'nda alarm verildi

Avrupa'nın kalbinde bomba paniği! Charleroi Havalimanı'nda alarm verildi

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Avrupa&#039;nın kalbinde bomba paniği! Charleroi Havalimanı&#039;nda alarm verildi
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Brüksel Charleroi Havalimanı'nda bir Ryanair uçağına yapılan bomba ihbarı, Avrupa'nın kalbinde büyük bir paniğe yol açtı. Portekiz'in Faro kentinden havalanan uçakta saat 11.00'den kısa bir süre önce bomba olduğu bildirildi.

Belçika'nın iki büyük havalimanından biri olan Brüksel Charleroi Havalimanı'nda, Portekiz'in Faro kentinden gelen bir Ryanair uçağında bomba ihbarı yapıldı.Saat 11.00'den kısa bir süre önce alınan ihbarın ardından havalimanında uçuşlar birkaç saatliğine durduruldu.

Avrupa'nın kalbinde bomba paniği! Charleroi Havalimanı'nda alarm verildi - 1. Resim

GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURDU

Güvenlik güçleri, uçağı havalimanının izole bir bölgesine yönlendirerek 500 metrelik güvenlik çemberi oluşturdu. Terminalin güvenlik bölgesinin dışında kalması nedeniyle tahliye edilmediği belirtilirken, polis ekipleri uçağı detaylı bir şekilde aradı.

UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI, GECİKMELER BEKLENİYOR

Charleroi Havalimanı, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, saat 13:45'ten itibaren pistlerin yeniden açıldığını ve operasyonların normale döndüğünü bildirdi. Ancak, öğleden sonra planlanan uçuşlarda bazı gecikmelerin yaşanabileceği ifade edildi. Havalimanı yetkilileri, yolcuların uçuş saatlerini dikkatle takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Dış Haberler

Tepki çeken görüntüler! Yüzlerce yıllık esere beton döküldü, tarihi doku bozulduSaruhan Hünel'den üzen paylaşım: "Her gün dua ile kapındayım"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fransa ve İsrail arasında Gazze krizi!" Macron Hamas'a destek veriyor" - DünyaFransa ve İsrail arasında 'Gazze' krizi!Fransa Başbakanı Bayrou, pedofili iddiaları nedeniyle ifade verecek! - DünyaFransa Başbakanı hakim karşısında!Artık sahada da masada da güçlüyüz: Dünya Erdoğan'ı konuşuyor, Türkiye yıldız gibi parlıyor! - DünyaDünya onu konuşuyor, Türkiye yıldız gibi parlıyor!Bir lokma bulmak için çıktı, İsrail'in patlamamış oyuncağıyla faciayı yaşadı! ''Ölüp kurtulmak istiyorum'' - DünyaEkmek bulmak için çıkmıştı! 'Patlamamış oyuncakla' faciayı yaşadıAmazon'da işe girmek isteyen herkes bu soruyu duydu! Jeff Bezos'un stratejisi şaşırttı - DünyaAmazon'da işe girmek isteyen herkes bu soruyu duydu!NATO'dan PKK açıklaması! "Türkiye çok etkilendi" - DünyaNATO'dan PKK açıklaması!
Sonraki Haber Yükleniyor...