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    Avustralya ve Yeni Zelanda yeni yılda! 2024'ü havai fişek gösterileriyle karşıladılar

    2024'e ilk giren ülkelerden olan Avustralya ve Yeni Zelanda'da yeni yıl kutlamaları yapıldı. Yüz binlerce vatandaşın iştirak ettiği gösterilerde, dakikalarca süren havai fişek şovları görenleri büyüledi.

    Avustralya ve Yeni Zelanda yeni yılda! 2024&#039;ü havai fişek gösterileriyle karşıladılar
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı

    Yeni yıla giren ilk ülke Kiribati'nin ardından Yeni Zelanda 2024’e 'merhaba' dedi. Yeni Zelanda, 2024’ün ilk dakikalarına havai fişek gösterisi ile girdi. Güney yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda'nın başkenti Auckland kentinde toplanan binlerce kişi, Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile 2024’ü büyük bir coşkuyla karşıladı.

    Avustralya ve Yeni Zelanda yeni yılda! 2024'ü havai fişek gösterileriyle karşıladılar

    Yeni yıla ilk giren ülkelerden Avustralya’nın Sidney kentinde, kutlamaların izleneceği yerler sabah saatlerinden itibaren dolmaya başladı. Kentin sembollerinden biri olan Sidney Köprüsü üzerindeki havai fişek gösterilerini izlemek için gelenler, alanda yerlerini aldı.

    Avustralya ve Yeni Zelanda yeni yılda! 2024'ü havai fişek gösterileriyle karşıladılar

    Avustralya ve Yeni Zelanda yeni yılda! 2024'ü havai fişek gösterileriyle karşıladılar

    Avustralya ve Yeni Zelanda yeni yılda! 2024'ü havai fişek gösterileriyle karşıladılar

    Avustralya ve Yeni Zelanda yeni yılda! 2024'ü havai fişek gösterileriyle karşıladılar

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
    Yeni ZelandaAvustralya
    Haberler > Dünya > Avustralya ve Yeni Zelanda yeni yılda! 2024'ü havai fişek gösterileriyle karşıladılar
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