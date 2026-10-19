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Avustralya'da milletvekiline suikast! Aracın altında kaldı

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Avustralya'da bağımsız milletvekili Helen Haines, seçim bölgesindeki ofisinin önünde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Helikopterle hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki siyasetçi ameliyata alınırken olayla ilgili 43 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Araçta bıçak bulunması ve terörle mücadele biriminin soruşturmaya dahil edilmesi üzerine gözler saldırının arkasındaki nedene çevrildi.

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Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Wangaratta kentinde bağımsız milletvekili Helen Haines'e, ofisinin önünde beyaz renkli bir arazi aracı çarptı.

Ağır yaralanan 65 yaşındaki milletvekili helikopterle hastaneye kaldırılırken 43 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı.

Avustralya'da milletvekiline suikast! Aracın altında kaldı
Başlık ResmiAvustralya'da milletvekiline suikast! Aracın altında kaldı

ARACININ BAGAJINI BOŞALTIRKEN ÇARPTI

Indi bölgesini parlamentoda temsil eden Haines, aracının bagajından eşya indirdiği sırada beyaz renkli Toyota Land Cruiser marka arazi aracının çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından milletvekili helikopterle hastaneye götürülerek ameliyata alındı.

Haines'in sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı.

ARAÇTAN BIÇAK ÇIKTI

Victoria Polisi, olayda kullanılan araçta bir bıçak ele geçirdi.

Tarrawingee kasabasından 43 yaşındaki erkek şüpheli, olay yerindeki bir vatandaşın müdahalesiyle yakalanarak polise teslim edildi.

Şüphelinin milletvekilini neden hedef aldığı henüz belirlenemedi. Polis, çarpmanın kasıtlı olup olmadığını ve şüpheli ile Haines arasında önceden bir bağlantı bulunup bulunmadığını araştırıyor.

BAŞBAKAN ALBANESE'DEN AÇIKLAMA

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, olayın ardından yaptığı açıklamada Haines'in toplumun farklı kesimlerinden saygı gören bir siyasetçi olduğunu söyledi.

Yaşananları ülke için büyük bir şok olarak nitelendiren Albanese, milletvekilinin ailesine destek mesajı gönderdi.

TERÖRLE MÜCADELE BİRİMİ DEVREDE

Albanese, olayın nedeninin araştırılması amacıyla ortak terörle mücadele biriminin soruşturmaya dahil edildiğini açıkladı.

Victoria Polisi'nin yanı sıra Avustralya Federal Polisi ve ülkenin iç istihbarat teşkilatı ASIO da soruşturmada görev aldı.

Yetkililer, olayın terör bağlantılı olup olmadığının henüz belirlenmediğini açıkladı.

SİYASETÇİLERE YÖNELİK TEHDİTLER ARTTI

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, ülkede siyasetçilere yönelik tehdit ve taciz vakalarının arttığını açıkladı.

Resmî verilere göre üst düzey yetkilileri hedef alan tehdit ve taciz bildirimleri, önceki mali yıldaki 951 seviyesinden son mali yılda 1.067'ye yükseldi.

Muhalefet lideri Angus Taylor ve One Nation lideri Pauline Hanson da Haines'e yönelik olayı kınayarak seçilmiş temsilcilerin güvenliğinin sağlanması çağrısında bulundu.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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