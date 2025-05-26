Avustralya’da Tesla isyanı: “Elon Musk’ın Tapınağına izin vermeyeceğiz"

Adelaide’de bir grup öfkeli banliyö sakini, dünyanın en zengin adamı Elon Musk’ın şirketi Tesla’nın kentlerine kurmayı planladığı fabrikaya karşı protesto dalgası başlattı.

Avustralya'nın Adelaide kentinde kurulması planlanan Tesla fabrikası, çevre sakinlerini harekte geçirdi.

Yerel halk, fabrikayı "çirkin" olarak niteleyerek, “Bu proje milyarderler için gezegeni yok eden bir tapınak” ifadeleriyle reddetti.

KİRLİLİK NEDENİYLE KAPALI OLAN REZERV SATIŞTA

Tesla’nın hedefinde olan arazi, Adelaide’in güneybatısındaki Chestnut Court Reserve. Ancak bu bölge, 2016'dan bu yana endüstriyel kirlilik nedeniyle kamuya kapalı. Buna rağmen Marion Belediyesi, alanı Tesla için akü fabrikası, servis merkezi ve showroom inşası amacıyla satışa çıkarmak istiyor.

HALKTAN EZİCİ RET: %90 KARŞI ÇIKTI

Marion Belediyesi’nin topluluk istişare sürecinde toplanan yaklaşık 1000 görüşün %90’ı projeye karşı çıktı. Yalnızca 57 kişi destek verirken, 897 kişi açıkça karşı olduğunu belirtti.

&LDQUO;TESLALAR DEĞİL AĞAÇLAR' HAREKETİ YÜKSELİYOR

Proje karşıtları, “Teslalar Değil Ağaçlar” adlı bir internet sitesi kurarak direnişi dijital ortama taşıdı. Açıklamada, "Proje kapsamında 58 olgun ağacın kesilmesi planlanıyor. Ağaçlar mahalleyi serinletiyor ve biyolojik çeşitliliği destekliyor. Dikilecek fidanlar, kaybedilen habitatı geri getiremez" denildi.

Ayrıca, “Fabrikanın kurulacağı alandaki toprak kirliliği, tahmin edilenden daha yaygın. Özel şirketlerin kamu arazisini temizleme vaatleri artık inandırıcı değil” ifadeleri dikkat çekti.

TESLA NEREYE GİTSE PROTESTO: ADELAİDE DA LİSTEDE

Tesla fabrikaları, son dönemde dünya genelinde Musk karşıtı gösterilerin hedefi haline geldi. Adelaide halkı da muhtemel protestoların kentlerine yayılmasından endişeli.

İSTİHDAM VURGUSU ELEŞTİRİLERE ENGEL OLAMADI

Projeye destek veren Marion Belediye Başkanı ve bazı yetkililer, fabrikanın yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlayacağını ve ekonomik katkı sunacağını savunuyor. Ancak çevreciler, bu vaadin yeşil alanları yok etme gerekçesi olamayacağını söyledi.

Tesla’nın araziyi uzun vadeli kiralayacağı belirtilirken, projenin arkasında Melbourne merkezli geliştirici MAB CCT Pty Ltd bulunuyor.

STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE

Belediye, rezervin "topluluk arazisi" statüsünü kaldırmak için Güney Avustralya Hükümeti’ne başvuruda bulundu.

'YEREL FİRMALARA FIRSAT VERİLSİN'

Belediye Meclis Üyesi Sarah Luscombe, plana açıkça karşı çıkan isimlerden biri. Luscombe, “Konsey, araziyi biyoçeşitliliği koruyacak yerel firmalara açık ihaleyle sunmalı. Gölgelik sağlayan ağaçlar korunarak yeni projeler geliştirilebilir” açıklamasında bulundu.