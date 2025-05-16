Ayak bileklerinden kesildi! Slovenya'da Melania Trump'ın bronz heykeli çalındı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın memleketi Slovenya'daki bronz heykeli ayak bileklerinden kesilerek çalındı.

ABD First Lady'si Melania Trump'ın Slovenya'da çocukluğunu geçirdiği Sevnica kasabası yakınlarında bulunan bronz heykeli, ayak bileklerinden kesilerek çalındı.

İHBARLA ORTAYA ÇIKTI

Yerel basında yer alan haberlere göre 13 Mayıs'ta gelen bir ihbarla, gerçek boyutlarına uygun olarak yapılan ve 2017 yılında Donald Trump'ın başkanlık yemini sırasında çiftin verdiği poza atıfla Melania Trump'ı el sallarken tasvir eden heykelin çalındığı ortaya çıktı. Slovenya polisi, olayın ardından soruşturma başlattı.

2019'DA DİKİLEN AHŞAP HEYKELİ ATEŞE VERİLMİŞTİ

Slovenya'da sevilen bir figür olan Melania Trump'ın 2017'de "First Lady" olmasının ardından çocukluğunu geçirdiği kasaba, turistler için bir cazibe merkezine dönüşmüş, Melania markalı birçok ürün satılmaya başlamıştı. Melania Trump için başlangıçta ahşap olarak hazırlanan ve 2019 yılında dikilen heykel, 2020 yılında ABD'nin bağımsızlık günü 4 Temmuz'da kundakçılar tarafından ateşe verilmişti. Bunun ardından beton bir kaide üzerine Amerikalı sanatçı Brad Downey'in hazırladığı bronz heykel yerleştirilmişti.

Göz önünde olmayı sevmeyen Melania Trump, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'dan yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta olan memleketini hiç ziyaret etmedi. İki milyon nüfuslu Slovenya'dan komünizm döneminin sona ermesinden önce ayrılan ve 1990'lı yıllarda modellik kariyerine New York'ta devam etmek için ABD'ye giden Melania Trump, 2016 yılında ABD vatandaşlığına geçmişti.

Donald Trump'ın üçüncü eşi olan Melania Trump'ın 2006'da dünyaya getirdiği oğlu Barron Trump'ın Slovence de konuştuğu biliniyor.