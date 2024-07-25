Ayakta alkışlanmıştı! Netanyahu'dan Biden'a "Siyonist" teşekkürü

ABD Kongresi'nin ayakta alkışladığı Gazze kasabı İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Netanyahu, "Bir Siyonist olarak ABD'nin 50 yıllık yardımları için teşekkür ediyorum" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki sayısız katliamı ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı! Gazze'de 10 binlerce sivilin ölümünde önderlik eden Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Netanyahu, "Bir Siyonist olarak ABD'ni yardımları için teşekkür ediyorum" dedi.

NETANYAHU BIDEN İLE BİR ARADA

Netanyahu, ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Görüşme öncesi liderler kameraların karşısına geçti. Biden yaptığı açıklamada, “Konuşacak çok şeyimiz var. Sanırım buna başlamalıyız. Söz sizde” dedi.

SİYONİST İSRAİLE 50 YILLIK DESTEĞE TEŞEKKÜR

Netanyahu ise yaptığı açıklamada, Biden ile 40 yıldır birbirlerini tanıdıklarını belirterek, “Gururlu bir Yahudi siyonistten gururlu bir İrlandalı-ABD’li siyoniste 50 yıllık kamu hizmeti ve İsrail devletine 50 yıllık desteğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Bugün sizinle görüşmeyi ve önümüzde duran büyük meseleler üzerinde gelecek aylarda sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

KAMALA HARRIS İLE DE BİR ARAYA GELECEK

Liderler, daha sonra soru almadan basına kapalı şekilde görüşmeye geçti. Netanyahu’nun Biden’ın ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşmesi bekleniyor.