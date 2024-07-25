İddiaları birer birer çökertildi... İşte Netanyahu'nun ayakta alkışlanan yalanları

ABD Kongresi'nde konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yalanları birer birer çürütüldü. "İsrail, sivilleri kasten hedef almıyor" iddiasında bulunan Netanyahu, Gazze'deki gıda krizi için de "Yeterince yiyecek alamayan Filistinliler varsa, bunun nedeni İsrail'in bunu engellemesi değil, Hamas'ın bunları çalmasıdır" diye konuştu. Netanyahu'nun bu iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden cevap geldi.

ABD Kongresi'ne o da katıldı! Elon Musk, Netanyahu'yu ayakta alkışladı

ABD Kongresi'ne o da katıldı! Elon Musk, Netanyahu'yu ayakta alkışladı

7 Ekim'den bu güne 40 binden fazla masumun ölümüne neden olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün ABD Kongresi'nde konuştu. Netanyahu'nun 1 saat süren yalanlarla dolu açıklamaları dakikalarca ayakta alkışlandı.

Siyonist Başbakan'ın iddialarına Türkiye'den tepkiler de gecikmedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Yazıklar olsun size" derken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan "Lobiler ve hakim medya kanalları ile oluşturulan algılar karşısında, Filistin halkının yanında olmaya, herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşturulması, insanlık adına utanç vericidir" ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN'DEN DE TEPKİ VAR

Öte yandan, Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi ve Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk de Netanyahu'nun iddialarına sert tepki gösterdi.

"Soykırım, etnik temizlik, toplu cezalandırma ve aç bırakma suçlarını işleyen savaş suçlusu Netanyahu'nun konuştuğu oturumun, ABD Kongresi için bir utanç oturumu" olduğunu ifade eden Bergusi, Netanyahu'nun iddia ettiği medeniyetin, medeniyet değil bir çöküş olduğunu kaydetti. Bergusi, "Netanyahu'nun konuşması yalanlarla dolu. İsrail'in yardım gönderdiği ve tüm dünyanın bu konuda yalan söylediği söylemiyle Nazi propagandacısı (Joseph) Goebbels'i geride bıraktı." diye konuştu.

Hamas'tan Rişk de "Cani Netanyahu'nun konuşması tam bir yalan şöleni ve dünyanın aklıyla alay etmekti." değerlendirmesinde bulundu.

İDDİA 1: GAZZE'DEKİ GIDA KRİZİ: HAMAS YARDIMLARI ÇALIYOR

Ayakta alkışlanan Netanyahu'nun sözlerine İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) de yalanlama geldi.

Netanyahu'nun "Gazze'de yeterince yiyecek alamayan Filistinliler varsa, bunun nedeni İsrail'in bunu engellemesi değil, Hamas'ın bunları çalmasıdır" iddiasını yalanlayan DMM'den şu açıklama geldi:

"İsrail tarafından öne sürülen 'Hamas yardımları çalıyor' iddiası, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizce defalarca kez yalanlanmıştır.

Netanyahu ayakta alkışlanırken, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib, Gazze kasabını elindeki 'Savaş suçlusu' pankartıyla tek başına protesto etti.

Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın 9 Ekim'de Gazze'ye yönelik karartma ile ilgili kullandığı, "Elektrik yok, yiyecek yok, su yok, yakıt yok. Her şey kapalı. İnsan hayvanlarıyla savaşıyoruz ve buna göre hareket ediyoruz" şeklindeki ifadeler, Netanyahu'nun iddialarını çürütmektedir.

İngiltere merkezli uluslararası bir yardım kuruluşu Oxfam İsrail'in Gazze'ye giren yardımların zamanlaması, yeri ve dağıtım şekli de dahil olmak üzere "tam kontrole" sahip olduğunu belirtmiştir. Oxfam, tüm insani yardım sisteminin parçalanmış olması ve Gazze'deki insanların açlık, ölüm ve hastalıkla karşı karşıya kalmasının İsrail'in kontrolü altında olduğunu bildirmiştir. Ayrıca, Gazze'ye giren insani yardımlar, BM kuruluşları tarafından depolanıp dağıtılmaktadır.

BM'nin Filistinli mültecilere yardım kuruluşu UNRWA'dan Scott Anderson bir açıklamasında, “Herhangi bir yardım almıyoruz, geçiş bölgesinde askeri operasyonlar devam ediyor ve bölge aktif bir savaş alanı” ifadelerini kullanmıştır. Birçok benzer uluslararası kuruluş, Gazze'ye girmek için bekleyen yardımların İsrail tarafından engellendiğini doğrulamıştır."

İDDİA 2: İSRAİL SİVİLLERİ HEDEF ALMIYOR

İsrail Başbakanı'nın bir diğer iddiası da "İsrail, sivilleri kasten hedef almıyor" olmuştu.

DMM, bu iddiayı da şu sözlerle çürüttü:

"7 Ekim'den bugüne dek on binlerce kadın, çocuk birçok sivilin ölümüne neden olan İsrail ordu yetkilileri, Nisan ayında bir gazeteye verdikleri röportajda, ordunun Gazze'de "ölüm bölgeleri" oluşturduğunu ve buraya giren herkesi ayırt etmeksizin öldürdüğünü itiraf etmiştir.

Bunun yanı sıra Harvard Üniversitesi’nin de yaptığı bir araştırmaya göre, İsrail'in Filistin'e düzenlediği bombalı saldırılarda sivil hedefleri kasıtlı olarak vurma olasılığı yüzde 99 olarak hesaplanmıştır.

İşgalci İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 145 Filistinli hayatını kaybetmiş, 90 bin 257 kişi yaralanmıştır.

İsrail'in, "sivil hassasiyeti gözetiyoruz" yönündeki iddiaları, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizce defalarca kez kanıtlarla yalanlanmıştır."

İDDİA 3: İSRAİL, SİVİLLERE ZARAR VERMEMEK İÇİN ÖNLEM ALIYOR

Netanyahu'nun bir diğer iddiası ise sivillere zarar vermemek için önlem alındığı iddiasıydı.

DMM, Netanyahu'nun bu iddiası için de şu açıklamayı yaptı:

"Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 145 Filistinli hayatını kaybetmiş, 90 bin 257 kişi yaralanmıştır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2022 yılında Uluslararası Adalet Divanı'na başvurarak, "İsrail'in Filistin topraklarını uzun süreli işgali, sömürgeleştirmesi ve ilhakının gözden geçirilmesini" istemişti.

Ayrıca Uluslararası Adalet Divanı, İsrail’in bölgede sistematik ayrımcılık yaptığını ve Batı Şeria da dahil olmak üzere Filistin topraklarında inşa ettiği yerleşim yerlerinin yasa dışı olduğuna karar vermiştir.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alan rapor hazırlamış, Uluslararası Af Örgütü, raporun soykırımı önlemek için uluslararası eylemi teşvik etmesi gereken "çok önemli kanıtlar" sunduğunu bildirmiştir."