ABD'de Ayasofya'nın Yunan Ortodoks Kilisesi'ne devredilmesini isteyen ve Türkiye'ye ticaret ambargosu teklif eden Cumhuriyetçi Mark Lynch, ön seçimlerde yenilgiye uğradı. Lynch'in 3 Kasım seçimlerine katılamadığı süreçte, Türk kökenli Ali Paksoy Kuzey Carolina'da yargıç seçildi. Lauren Arıkan'ın ise Maryland'de yeniden seçimi kazandı.

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ABD'de Ayasofya üzerinden Türkiye'yi hedef alan Cumhuriyetçi siyasetçi Mark Lynch'in seçim macerası başarısızlıkla sonuçlandı.

Güney Carolina'dan ABD Senatosuna aday olan Lynch, Ayasofya'nın Yunan Ortodoks Kilisesi'ne devredilmemesi halinde Türkiye'den yapılan bütün ithalatın yasaklanmasını istemişti.

Ancak Yunanistan'ın fonlarla beslediği Lynch, seçim günü hezimeti yaşadı.

Ayasofya üzerinden Türkiye'yi ambargoyla tehdit etti! Seçim günü hezimeti yaşadı

YUNAN BASINI TÜRKİYE'YE AMBARGO TEKLİFİNİ YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI

Yunanistan merkezli Greek City Times haberinde Lynch'in Türkiye'ye yönelik ambargo teklifini yeniden gündeme getirmişti.

Lynch, 26 Nisan'da yaptığı açıklamada, Senatoya seçilmesi halinde "Ayasofya'yı Kilise'ye İade Etme Yasası" adıyla bir yasa tasarısı hazırlayacağını duyurmuştu.

Teklif, Ayasofya'nın mülkiyeti Yunan Ortodoks Kilisesi'ne devredilene kadar Türkiye'den ABD'ye yapılan bütün ithalatın durdurulmasını öngörüyordu.

17,5 MİLYAR DOLARLIK TİCARETİ HEDEF ALDI

Lynch, ABD'nin 2025 yılında Türkiye'den yaklaşık 17,52 milyar dolarlık ithalat yaptığını söyleyerek ekonomik yaptırımlarla Ankara'ya baskı kurulmasını istemişti.

Ayasofya'nın 2020 yılında yeniden cami olarak ibadete açılmasını da eleştiren Lynch, kararı "Hıristiyanlık tarihindeki en büyük haksızlıklardan biri" olarak nitelendirmişti.

Cumhuriyetçi siyasetçi, tasarısına destek toplamak amacıyla Ortodoks, Katolik ve Protestan din adamlarını ABD Kongresine davet etmeyi planladığını da açıklamıştı.

Ayasofya üzerinden Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanmasını öngören teklif de Kongreye sunulmuş bir yasa tasarısına dönüşmedi.

AYASOFYA 2020 YILINDA YENİDEN İBADETE AÇILDI

İstanbul'un fethinin ardından camiye dönüştürülen Ayasofya, 1935 yılında müze olarak ziyarete açılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla 2020 yılında yeniden cami statüsüne kavuşan Ayasofya'da 24 Temmuz 2020'de ilk cuma namazı kılınmıştı.

ABD SEÇİMLERİNDE TÜRK KÖKENLİ ADAYLAR

Lynch'in elenmesinin ardından gözler, 3 Kasım'daki seçimlerde yarışan Türk kökenli isimlere çevrildi.

Seçimlere ilişkin paylaşılan sonuçlarda, Türk kökenli Ali Paksoy Cumhuriyetçi Parti adına Kuzey Carolina'da bölge yargıçlığına seçildi. Lauren Arıkan'ın ise Maryland'de eyalet meclisindeki görevine yeniden seçildi.

Türk kökenli eğitimci Dr. Onur Arugaslan ise Michigan'daki Mattawan Eğitim Kurulunda görevini sürdürdü. Arugaslan, 2022 yılında altı yıllığına seçildiği için 3 Kasım 2026 seçimlerinde yeniden aday olmadı.

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