Depremin hatırlattığı vahşet! Ermenistan, Bakü'den gelen 78 yolculu yardım uçağını düşürmüştü

Azerbaycan'da sabah saatlerinde merkez üssü Hazar Denizi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre ülkelerde de hissedildi.

HASAR YA DA CAN KAYBI OLMADI

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.16'da meydana gelen depremin merkez üssünün Hazar Denizi olduğu belirtildi. Açıklamada, 5,6 büyüklüğündeki depremin 68 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi. Deprem, başkent Bakü'de de hissedildi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, depremde herhangi bir hasar ya da can kaybı olmadığı ifade edildi.

AKILLARA 7 ARALIK 1988 GELDİ

35 yıl önce 7 Aralık 1988 tarihinde o dönemde Sovyetler Birliği’nin bünyesinde bulunan Ermenistan’ın kuzey batısı şiddetli bir depremle sarsıldı. Saat 11.41’de meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde Ermenistan’ın Spitak, Gümri, Vanadzor, Akhuryan, Stepanavan şehirlerde büyük kayıplar yaşandı.

Deprem sonucu Ermenistan’ın ikinci kenti Leninakan’ın (şimdiki adı Gümri) konut fonu, sosyal ve üretim altyapısının yüzde 80’ini kaybetti, Spitak şehri ve 58 köy tamamen yıkıldı, Stepanavan, Kirovakan (şimdiki Vanadzor) şehirleri ve 300'den fazla yerleşim yeri kısmen yıkıldı.

ERMENİLER, KENDİLERİNE YARDIM GETİREN AZERBAYCAN UÇAĞINI VURDU

Ermenistan'da meydana gelen büyük deprem sonrası Azerbaycan bölgeye yardım uçağı gönderdi.

Ermeniler, Bakü’den yardım götüren o uçağı düşürmüş ve 78 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada sağ kalan tek kişiye “Burada Türk’e yer yok” diyerek Ermeni doktorlar müdahale etmemişlerdi. 12 Aralık’ta ise Ermeniler deprem için Ankara’dan kalkan Yugoslavya uçağını da Türk uçağı sanarak düşürmüştü.

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