Azerbaycan’ın Ukrayna hamlesi Moskova’yı çıldırttı! Güvenlik Konseyi alarma geçti

Azerbaycan, Ukrayna’nın savaş nedeniyle zarar gören enerji altyapısını desteklemek amacıyla 2 milyon dolar değerinde enerji ekipmanı bağışladı.

YARDIM, RESMİ ANLAŞMA KAPSAMINDA SAĞLANDI

Ukrayna Enerji Bakanı Svitlana Hrynchuk, yaptığı açıklamada, söz konusu yardımın "Enerji Altyapısının Yeniden Kurulması için Enerji Ekipmanı Bağışı Anlaşması" çerçevesinde gönderildiğini iletildi. Hrynchuk, anlaşmanın 11 Ağustos 2025’te imzalandığını, Azerbaycan’ın bu kapsamda rezerv fondan 2 milyon dolar ayırdığını açıkladı.

Yardım paketi, yüksek ve alçak gerilim kablolarından jeneratörlere, transformatör ekipmanlarından farklı kapasitedeki teknik parçalara kadar 50’den fazla ürün içeriyor.

AZERBAYCAN'DAN ŞİMDİYE KADAR 125 YARDIM SEVKİYATI

Enerji Bakanı, Azerbaycan’ın savaşın başından bu yana Ukrayna’ya toplam 2.110 ton ağırlığında ve 11,5 milyon doları aşan değerde 125 insani yardım sevkiyatı gerçekleştirdiğini duyurdu.

"HER KAYNAK, MİLYONLARCA KİŞİYE IŞIK VE ISI SAĞLIYOR"

Svitlana Hrynchuk, “Bakü’nün desteği Ukrayna için hayati önem taşıyor” diyerek iş birliğinin, Rusya’nın günlük saldırılarına maruz kalan enerji altyapısının güçlendirilmesine yardımcı olduğunu belirtti. Sağlanan ekipmanlar sayesinde, enerji çalışanlarının hasara hızlı müdahale ettiği ve milyonlarca Ukraynalının evine ışık ve ısı sağlandığı ifade edildi.

ALİYEV: UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEĞİMİZ DEĞİŞMEDİ

Daha önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yinelemişti. Aliyev, Rusya’nın 2022’de başlattığı tam ölçekli işgalden bu yana bu tutumlarında bir değişiklik olmadığını vurgulamıştı.

MOSKOVA'DAN BAKÜ'YE MEDYA MİSİLLEMESİ Mİ?

Ukrayna’ya yönelik yardımın açıklanmasının ardından Rusya Güvenlik Konseyi toplandı.

Rus medyasına yansıyan iddialara göre, Vladimir Putin başkanlığındaki toplantıda, Azerbaycan’a karşı bir medya kampanyasının başlatılması kararlaştırıldı.

INSIDER BLACK’in haberine göre, kampanyanın koordinasyonu Kremlin Başkanlık İdaresi Başkan Yardımcısı Alexei Gromov tarafından yürütülüyor.