Babasının taktikleriyle kaçıyor! Başına 10 milyon dolar ödül kondu

'El Chapo' lakabıyla bilinen Meksikalı ünlü uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ivan Archivaldo Guzman, babasının taktikleriyle Meksika özel birliklerinden kaçmayı başarıyor. ABD, dünyanın en büyük fentanil kaçakçılarından biri olan Ivan Archivaldo Guzman’ın başına 10 milyon dolar ödül koydu.

Meksikalı özel harekatçılar, Ivan Archivaldo Guzman'ın güvenliğinden sorumlu iki kişiyi yakaladı ve kaldığı yeri öğrendi. Ekipler belirledikleri adrese şubat ayında baskın düzenledi.

KAPIYI ZIRHLI ARAÇLA KIRDILAR

Independent Türkçe'nin Wall Street Journal’dan (WSJ) aktardığı habere göre 15 kişilik ekip, çelikle güçlendirilmiş kapıyı kırmak için zırhlı araç kullandı. Operasyonla ilgili bilgi sahibi kişiler kartel liderinin son anda kaçtığını açıkladı.

GİZLİ TÜNEL BULUNDU

Culiacan şehrindeki evi arayan ekipler, banyodaki bir dolabın arkasından evin altına inen gizli bir geçit buldu. Meksikalı yetkililere göre Guzman, buradaki tünelden giderek kaçmayı başardı. Kaynaklar, tünelin üç blok ötedeki ıssız bir eve kadar uzandığını da belirledi. Ekipler, Guzman’ın saklandığı evde birçok aile fotoğrafının yanı sıra askeri sınıf silahlar ve 15 adet kullan at telefon buldu.

BABASININ ARDINDAN KARTELİN BAŞINA GEÇTİ

41 yaşındaki Guzman, El Chapo'nun 2016'da yakalanıp ABD'ye iade edilmesi ve 2019'da uyuşturucu kaçakçılığından müebbet hapis cezası almasının ardından Sinaloa kartelinin başına geçmişti.

BAŞINA 10 MİLYON DOLAR ÖDÜL KONDU

ABD Adalet Bakanlığı, dünyanın en büyük fentanil kaçakçılarından biri olan Guzman’ın başına 10 milyon dolar ödül koydu. Ancak Guzman, babasının meşhur ettiği bu taktikle özel harekatçılardan kaçmayı başardı.

EL CHAPO'NUN YÖNTEMLERİNİ KULLANIYOR

WSJ’nin aktardığına göre El Chapo, güvenlik görevlilerinden kaçarken buna benzer taktikler kullanmıştı. Guzman, 2015’te maksimum güvenlikli hapishanede tutulurken, hücresinde açılan gizli bir geçitle tünele girerek kaçmıştı. Tünelde raylar üzerine monte edilmiş bir motosiklet de yer alıyordu. Tünelden çıktıktan sonra motosikletle uzaklaştı ve bir helikoptere binerek Sinaloa dağlarında izini kaybettirdi.

2016’da da Meksika ve ABD kolluk kuvvetlerinin ortak operasyonunda, Guzman’ın saklandığı eve baskın düzenlenmişti. Ancak El Chapo, oturma odasındaki bir aynanın arkasına gizlenmiş geçitten geçerek evden kaçmıştı. Geçitin açıldığı tüneli takip edip kanalizasyon giderine çıkmış, oradan da bir araba çalarak bölgeden uzaklaşmıştı. Ancak yolda Meksikalı bir polis memuru tarafından yakalanmıştı.