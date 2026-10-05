Babülmendep'te neler oluyor? 100 savaş uçağı havalandı, 300'den fazla hedef vuruldu

Yemen'de Husilere karşı başlatılan geniş çaplı operasyon Babülmendep Boğazı'na uzandı. Yemen hükümet güçleri boğazın kontrolünü yeniden ele geçirdiğini duyururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon 100'den fazla savaş uçağının operasyona katıldığını ve 300'den fazla "yüksek değerli hedefin" vurulduğunu açıkladı.

Dinle Kaydet a- | +A

Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, küresel ticaretin en önemli geçiş noktalarından Babülmendep Boğazı çevresinde yoğunlaştı.

Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçleri, İran destekli Husilere karşı geniş çaplı "Yemen'in Şafağı" operasyonunu başlattı.

Hükümet güçleri Babülmendep Boğazı'nın kontrolünü yeniden ele geçirdiklerini duyururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon bölgedeki kara birliklerine havadan destek verildiğini açıkladı.

Babülmendepte neler oluyor? 100 savaş uçağı havalandı, 300den fazla hedef vuruldu

BABÜLMENDEP'TE KONTROL SAVAŞI

Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetine bağlı ordu, Taiz'in batısındaki Zubab bölgesini ve Babülmendep Boğazı çevresindeki stratejik noktaları Husilerden geri aldığını açıkladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre hükümet güçleri, geniş çaplı operasyon sırasında önemli mevzileri ele geçirerek Husilerin ikmal hatlarını ve Babülmendep'e uzanan yolları kesti.

Hükümet güçleri daha sonra Babülmendep Boğazı'nın kontrolünü yeniden sağladıklarını ve Zubab'daki yakın bir havaalanını ele geçirdiklerini öne sürdü.

Tuğgeneral Majid el-Nuzaili, bölgedeki kontrolün sıkılaştırıldığını ve kuşatılan bazı Husi unsurlarının teknelerle kaçtığını ileri sürdü.

"YEMEN'İN ŞAFAĞI" OPERASYONU BAŞLATILDI

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Raşid el-Alimi, "Yemen'in Şafağı" adı verilen askeri operasyonun başladığını açıkladı.

Alimi, "devlet kurumlarını yeniden tesis etmek, başkent Sana'yı kurtarmak ve Husi milislerinin darbesine son vermek için mücadele edeceğiz" dedi.

İran destekli Husiler, 2014 yılında Sana'yı ele geçirmiş ve daha sonra kendi yönetimlerini kurmuştu. Grup halen Yemen'in kuzey ve kuzeydoğusundaki geniş bölgeleri kontrol ediyor.

100'DEN FAZLA SAVAŞ UÇAĞI HAVALANDI

Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon da Babülmendep çevresindeki operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Koalisyon Sözcüsü, 100'den fazla savaş uçağının sabah saatlerinde "Yemen'in Şafağı" operasyonuna katıldığını iletti.

Koalisyon, Yemen genelinde 300'den fazla "yüksek değerli hedefin" vurulduğunu iddia etti. Sözcü, operasyonların devam ettiğini belirterek, "Yemen silahlı kuvvetlerini sahada desteklemek için 7 gün 24 saat hava desteği sağlıyoruz. Hareketli hedeflere yönelik operasyonlarımız sürüyor" dedi.

ARAMCO'DAN "2 YIL" UYARISI

Bölgedeki çatışmalar sürerken enerji piyasalarına ilişkin bir uyarı da Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco'dan geldi.

Aramco CEO'su Amin Nasser, ham petrol ve rafine yakıt piyasalarındaki küresel sıkışıklığın daha da ağırlaşabileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı tamamen yeniden açılana ve piyasalarda güven sağlanana kadar petrol piyasasının hem ham petrol hem de rafine ürün tarafında baskı altında kalacağını ifade etti.

Nasser, acil durum önlemleri kapsamında kullanılan küresel petrol stoklarının yeniden eski seviyelerine getirilmesinin uzun sürebileceğini belirterek "Stokların yeniden doldurulması ve aynı zamanda talebin karşılanması iki yıla kadar sürebilir." diye konuştu.

HUSİLER KIZILDENİZ KIYISINDA İLERLEMİŞTİ

İran destekli Husiler, eylül ayında Yemen'in Kızıldeniz kıyısında Babülmendep'e yakın bölgelerde kontrol sağlamıştı. Son operasyonun merkezindeki Zubab bölgesi, Taiz'in batısında ve Babülmendep Boğazı'nın hemen kuzeyinde yer alıyor.

Yemen hükümet güçleri şimdi Zubab'ı ve çevresindeki önemli mevzileri geri aldıklarını, Husilerin ikmal hatları ile Babülmendep'e ulaşan yolları kestiklerini duyurdu. Hükümet güçleri ayrıca Zubab'daki havaalanının da kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı.

BABÜLMENDEP KAPANIRSA NE OLUR? 4 KRİTİK SENARYO

Arapçada "Gözyaşı Kapısı" anlamına gelen Babülmendep, Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan yaklaşık 36 kilometrelik dar bir geçit. Süveyş Kanalı'na ulaşan deniz trafiğinin güney kapısı konumundaki boğaz, Avrupa ile Asya arasındaki en önemli ticaret rotalarından birinin üzerinde bulunuyor.

1- SÜVEYŞ ROTASI SEKTEYE UĞRAYABİLİR

Babülmendep'te gemi geçişlerinin durması, Kızıldeniz üzerinden Süveyş Kanalı'na ulaşan rotayı fiilen kullanılamaz hale getirebilir. Avrupa ile Asya arasında seyreden çok sayıda ticari gemi alternatif güzergahlara yönelmek zorunda kalabilir.

2- GEMİLER ÜMİT BURNU'NA YÖNELEBİLİR

Boğazın kapanması halinde gemilerin Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu'nu dolaşması gerekir. Rotanın binlerce kilometre uzaması, teslimat sürelerinin uzamasına; yakıt, navlun ve sigorta maliyetlerinin yükselmesine yol açabilir.

3- PETROL VE ENERJİ PİYASALARI ETKİLENEBİLİR

Babülmendep yalnızca konteyner taşımacılığı için değil, petrol ve enerji sevkiyatları açısından da önemli bir geçiş noktası. Boğazdaki uzun süreli bir kesinti, enerji sevkiyatlarını aksatabilir ve petrol fiyatları üzerinde yeni bir baskı oluşturabilir.

4- KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİNE YANSIYABİLİR

Kızıldeniz-Süveyş hattındaki uzun süreli bir aksama yalnızca bölge ülkelerini etkilemez. Nakliye süreleri ve maliyetlerindeki artış; gıdadan teknolojiye, sanayi ürünlerinden ham maddelere kadar birçok sektöre yansıyabilir.

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala