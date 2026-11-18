Bakan Fidan, ABD Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti.
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Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, ABD Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile başkent Ankara'da görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, başkentte Barrack ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
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