Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, ABD Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile başkent Ankara'da görüştü.

Bakan Fidan, ABD Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, başkentte Barrack ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala