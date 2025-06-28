Baltık Denizi'nde sıcak temas! İki ülke karşı karşıya geldi!

Baltık Denizi üzerinde tansiyon yükseldi. Alman hava kuvvetlerine ait iki Eurofighter savaş uçağı, transponderleri kapalı şekilde uçan bir Rus Il-20M keşif uçağına önleme uçuşu gerçekleştirdi. İki ülkenin jetlerinin bölgede karşı karşıya gelmesi gerilimi tırmandırırken, NATO radarlarının anbean takip ettiği Rus uçağı Alman hava sahasına yaklaşmadan rotasını değiştirdi.

Alman hava kuvvetlerine ait iki Eurofighter savaş uçağı, Baltık Denizi üzerinde bir Rus Il-20M keşif uçağına önleme uçuşu gerçekleştirdi.

Bild" gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı habere göre, olay Cuma sabahı gerçekleşti.

NATO RADARLARI RUS UÇAĞINI TESPİT ETTİ

NATO radarlarının Il-20M uçağını yerel saatle 09:02'de tespit ettiği belirtildi. Uçağın Kaliningrad'dan havalandığı, transponderlerini kapalı tuttuğu ve telsiz teması kurmadığı iddia edildi. Saat 09:32'de Alman hava kuvvetlerine ait iki Eurofighter, Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki Laage hava üssünden havalanarak önleme görevine başladı.

ALMAN KIYILARINA 100 KM KALA TEMAS

Eurofighter’lar Alman kıyılarına yaklaşık 100 kilometre kala Rus uçağıyla görsel temas kurdu. Rus Il-20M, Usedom Adası’na yaklaşık 40 kilometre mesafeye kadar batıya uçmaya devam etti. Ardından rotasını değiştirdi ve Alman hava sahasını ihlal etmeden kuzeye yöneldi.

NATO'DAN 2025'TE DOKUZUNCU ÖNLEME

"Bild" gazetesi, 2025 yılı içinde NATO savaş uçaklarının Rus askeri uçaklarının Baltık bölgesinde görülmesine karşı dokuzuncu kez havalandığını aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise tüm askeri uçuşların uluslararası hava sahası kurallarına sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştirildiğini defalarca vurguladı.