Barselona'da metro istasyonunda en az 10 kadın saldırıya uğradı

Barselona'da bir erkek, metro istasyonunda bekleyen en az 10 kadına şiddet uyguladı. Yapılan incelemeler, saldırganın kadınları sadece cinsiyetleri nedeniyle hedef aldığını ortaya koydu. Bir kadının kulak zarının delindiği öğrenilirken polisler saldırıya uğrayan başka kadınların olup olmadığını araştırmaya başladı. Kadınlara çağrı yapan polis sözcüsü, "Eğer mağdur olduysanız, herhangi bir polis karakoluna ihbarda bulunun" dedi.

İspanya'da Barselona metrosunun beşinci hattındaki Camp de l'Arpa istasyonunda bir erkek en az 10 kadını şiddete maruz bıraktı. Saldırganın kadınları sadece cinsiyetleri nedeniyle hedef aldığı kaydedildi. O anlar metro istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Daily Mail'in aktardığına göre, başlangıçta, 30 yaşındaki erkek saldırganın, kadınlara şiddet dolu saldırılarda bulunurken içki ve uyuşturucu etkisi altında hareket etmiş olabileceği düşünülüyordu.

BİR KADININ KULAK ZARI DELİNDİ

Görüntülerde, saldırganın metro istasyonunda yürürken rastgele kadınlara vurduğu görülüyor. Aynı görüntülerde şiddete maruz bırakılan bir kadın, aldığı darbe sonucu yere düşüyor. Kadının kulak zarının delindiği öğrenildi.

Saldırının ardından ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve nefret suçu ihtimaline odaklandı. Ekipler, saldırganın sadece kadınları hedef aldığı ve onları cinsiyetleri nedeniyle rastgele seçmiş olabileceği sonucuna vardı.

Saldırgan cuma gecesi geç saatlerde gözaltına alındı. Adı açıklanmayan saldırganın daha önce hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı.

POLİSTEN KADINLARA ÇAĞRI: EĞER MAĞDUR OLDUYSANIZ İHBARDA BULUNUN

Barselona'daki bölgesel Mossos d'Esquadra polis gücünün sözcüsü, saldırıya uğrayan başka kadınların olup olmadığını araştırdıklarını belirterek, şu çağrıyı yaptı:

"Cuma gecesi Barselona'daki Camp de l'Arpa metro istasyonunda birkaç kadına saldıran bir adamı tutukladık. Saldırıya uğrayan başka kadınlar olup olmadığını araştırıyoruz. Eğer mağdur olduysanız, herhangi bir polis karakoluna ihbarda bulunun."

Polisin çağrısına kaç kadının cevap verdiği henüz bilinmiyor.

KATALONYA'DA KADINA ŞİDDET 1 YILDA YÜZDE 9.6 ARTTI

Katalonya'da son yıllarda kadına şiddetin arttığı görülüyor. Yerel medyanın aktardığına göre, polis geçen yıl cinsiyete dayalı aile içi şiddetle ilgili toplam 14 bin 137 şikayet kaydetti ve bu rakam 2022 yılına kıyasla yüzde 9,6 artış gösterdi.

Bölgede 13 bin 278 kadın, partnerleri ya da eski partnerleri tarafından cinsiyete dayalı şiddete maruz bırakıldığını bildirirken, bu kadınların yüzde 70'i 21 ila 50 yaşları arasında yer aldı.

Kasım ayında binlerce kişi Barselona ve diğer Katalonya şehirlerinde sokaklara dökülerek kadına şiddeti protesto etmişti.