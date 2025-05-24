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Başbakanın evi ateşe verildi! İngiltere Rusya’yı işaret etti

Kaynak: Dış Haberler
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Başbakanın evi ateşe verildi! İngiltere Rusya’yı işaret etti
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Londra’daki aile evine düzenlenen kundaklama saldırısı, ülke gündemini sarsarken, güvenlik birimlerinin hedefinde Rusya merkezli aktörler var. Financial Times’a konuşan üst düzey yetkililer, yangınların Rus istihbaratına bağlı unsurlar tarafından organize edilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını açıkladı.

İngiltere güvenlik birimleri, Başbakan Keir Starmer ile bağlantılı üç ayrı kundaklama saldırısında Rusya'nın muhtemel rolünü araştırmaya başladı.

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturmada, ikisi Ukraynalı, biri Romanyalı üç erkek, yaşamı tehlikeye atacak şekilde kundaklama amacıyla komplo kurmakla suçlandı. Londra Metropolitan Polisi, zanlıların “kimliği henüz tespit edilemeyen diğer kişilerle birlikte hareket etmiş olabileceğini” açıkladı.

Soruşturmayı yürüten terörle mücadele polisi, olayların ardındaki motivasyonu netleştirmek üzere cinayet ve sabotaj dahil tüm ihtimalleri değerlendirdiğini iletti.

"RUS AKTÖRLER TARAFINDAN YÖNLENDİRİLMİŞ OLABİLİRLER"

Financial Times’a konuşan İngiltere’nin üst düzey devlet yetkilileri, zanlılarının Rusya merkezli aktörler tarafından yönlendirilmiş ya da işe alınmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarına değindi.

Downing Street ve Londra Metropolitan Polisi, konuyla ilgili resmi açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

"SALDIRILAR DEMOKRASİYE YÖNELİK"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, kundaklama girişimlerinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu saldırılar sadece bana değil, hepimize, demokrasimize ve savunduğumuz değerlere yönelik" şeklinde konuştu.

Starmer’ın saldırıya uğrayan Kentish Town’daki aile evi, başbakanlık görevine gelmesinin ardından kiraya verilmişti.

İSTİHBARAT KURUMLARI UYARDI

Son dönemde Avrupa genelinde benzer sabotaj ve istikrarsızlaştırma girişimlerinin artış göstermesi, Rusya merkezli operasyonlara yönelik dikkatleri artırdı. İngiltere Gizli İstihbarat Servisi (MI6) Başkanı Richard Moore, Ekim 2024’te yaptığı bir açıklamada, “Rus istihbarat kurumları vahşileşmeye başladı” uyarısında bulunmuştu.

Benzer şekilde, Estonya güvenlik ajansları, bu yılın başlarında ülkenin içişleri bakanının aracına saldırı düzenlemek için Rus ajanların yerel vekiller kullandığını açıklamıştı.

Kaynak: Dış Haberler
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