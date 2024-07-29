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Batı Nil virüsü İsrail’i sardı, ölü sayısı 46’ya yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Batı Nil virüsü İsrail’i sardı, ölü sayısı 46’ya yükseldi

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail’de Batı Nil virüsü vakaları artıyor. İsrail Sağlık Bakanlığı, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 46’ya, vaka sayısının 710’a yükseldiğini açıkladı.

İsrail, Batı Nil virüsü ile mücadele ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı, Batı Nil virüsü tespit edilenlerin sayısının 710’a yükseldiğini duyurdu. 

ÖLÜ SAYISI 46’YA YÜKSELDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada salgının başladığı Haziran ayından bu yana kadar Batı Nil virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 46 olduğu kaydedildi.

ATEŞ, BAŞ AĞRISI, EKLEM AĞRISI…

Uzmanlar, virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 80’ininde herhangi bir semptom görülmediğini, yüzde 20’lik bir kesimde ise ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı gibi çeşitli semptomlar görülebileceğini ifade ediyor. Virüs bulaşanların yüzde 1’inde nadiren beyin iltihabı ya da menenjit gibi belirtiler görülebileceği aktarılıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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