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    Bayrağı göndere çektiler... Ukrayna'nın kontrolündeki Avdiivka kenti Rusya'nın eline geçti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Rusya, Ukrayna, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Rusya, Ukrayna birliklerinin geri çekilmesinin ardından geçtiğimiz mayıs ayında Bakhmut'u ele geçirmesinden bu yana en büyük kazanımı olan Ukrayna'nın doğusundaki Avdiivka kentinin kontrolünü tamamen ele geçirdiğini açıkladı.

    Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik devam ediyor. Ukrayna'nın doğusundaki  Avdiivka şehri Rus güçleri tarafından ele geçirildi. Görüntüleri Rusya Savunma Bakanlığı paylaştı. Görüntülerde, Rus askerlerinin Rusya bayrağını göndere çekmesi de kaydedildi.

    Bayrağı göndere çektiler... Ukrayna'nın kontrolündeki Avdiivka kenti Rusya'nın eline geçti

    Ukrayna, 10 yıl boyunca savunduğu kentten geri çekilirken, kentin birçok yerine Rus bayrağının çekildiği görüldü.

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, dün ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesindeki kilit öneme sahip Avdiivka kentinden birlikleri çekme kararı aldıklarını duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, kentin tam kontrolünün ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ilerleme konusunda bilgilendirdiği aktarıldı.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Sayın Putin böylesine önemli bir zaferden dolayı ordumuzu ve savaşçılarımızı kutladı” dedi.

    "BU, RUSYA'NIN BİR ŞEYLER ELE GEÇİRDİĞİ ANLAMINA GELMİYOR"

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kentten çekilme duyurusunun ardından yaptığı açıklamada, “Halkımızı kurtarabilmek bizim için en önemli vazifedir. Kuşatmadan kaçınmak için başka hatlara çekilmeye karar verildi. Bu insanların birkaç kilometre geri çekildiği ve Rusya’nın bir şeyler ele geçirdiği anlamına gelmiyor. Hiçbir şey ele geçirmedi” şeklinde konuştu.

    Rus güçleri, ekim ayından bu yana doğudaki sanayi merkezini ele geçirme planları doğrultusunda Avdiivka kentine kitlesel kayıplara yol açan saldırılar düzenliyordu. Avdiivka kentinin ele geçirilmesi, Rusya’nın mayıs ayından bu yana savaşta kazandığı en büyük zafer olarak görülüyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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