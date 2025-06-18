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Beklenen karar çıktı! 6 yıllık cezasını evde çekecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Beklenen karar çıktı! 6 yıllık cezasını evde çekecek
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner yolsuzluk davası kapsamında 6 yıl hapis ve ömür boyu kamu görevinden men cezasına çarptırılmıştı. Federal mahkeme, Kirchner’in cezasını ev hapsine çevirdi. Kirchner evden yalnızca mahkeme izniyle veya acil durumlarda çıkış yapabilecek.

Arjantin'de federal mahkeme, 6 yıl hapis ve ömür boyu kamu görevinden men cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Kirchner’in cezasını ev hapsine çevirdi.

Mahkeme, bu kararı Kirchner’in yaşı (72) ve 2022'de maruz kaldığı suikast girişimini göz önünde bulundurarak verdi.

SADECE ACİL DURUMLARDA ÇIKABİLECEK

Kirchner’in, Buenos Aires’in Constitucion Mahallesi’ndeki evinde elektronik kelepçe ile cezayı çekmesine karar verilirken, eski başkanın evden çıkışı yalnızca mahkeme izniyle veya acil durumlarda mümkün olabilecek.

Kararın ardından onlarca kişi Kirchner’in evinin çevresinde toplanarak destek gösterisinde bulundu. Mahkeme ayrıca, Kirchner’in 48 saat içerisinde; aile bireyleri, polis koruma ekibi, düzenli olarak tedavisini sürdüren sağlık personeli ile avukatlarının isimlerinden oluşan bir liste sunmasını istedi. Söz konusu kişiler mahkeme iznine gerek kalmaksızın Kirchner'in evine gidebilecek.

Beklenen karar çıktı! 6 yıllık cezasını evde çekecek - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Ülkeyi 2007-2015 yıllarında yöneten Kirchner, 6 Aralık 2022'de hakkındaki yolsuzluk davasında 6 yıl hapis cezası almıştı. Kirchner, Santa Cruz eyaletindeki yol yapım ihalelerini yasa dışı yollardan iş adamı Lazaro Baez'e vermekten suçlu bulunmuştu.

Kirchner'e yolsuzluk davasında verilen 6 yıl hapis cezası ve ömür boyu kamu görevlerinden men kararı, 10 Haziran'da Yüksek Mahkeme tarafından oy birliğiyle kabul edilmişti. Arjantin Yüksek Mahkemesi, oy birliğiyle Kirchner'in avukatlarının itirazını reddetmiş ve eski devlet başkanına yolsuzluk davasından verilen 6 yıl hapis cezasını onamıştı.

Kirchner'in 12 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı "Yollar İdaresi Davası", Mayıs 2019'da başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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