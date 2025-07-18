Belçika’dan göçmenlere yeni engel! Şartlar ağırlaştırıldı

Belçika Parlamentosu, aile birleşimi yoluyla ülkeye gelen göçmen sayısını azaltmak için yeni düzenlemeleri onayladı. Gelir şartı yükseltildi, yaş sınırı artırıldı, bekleme süresi uzatıldı.

Belçika Parlamentosu, aile birleşimi yoluyla ülkeye gelen göçmen sayısını azaltmayı hedefleyen yeni göç düzenlemelerini kabul etti.

GELİR EŞİĞİ YÜKSELDİ

Belga haber ajansının aktardığına göre, İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt tarafından sunulan yasa tasarısı, Cuma günü Parlamento’da onaylandı.

Yasaya göre, aile birleşimi başvurusu yapacak kişilerin artık garanti edilen asgari gelirin en az %110’unu kazanması ve her aile ferdi için ek %10 gelir göstermesi gerekecek. Açıklanan miktar, yaklaşık 2.323 avro olan mevcut asgari gelire göre hesaplanacak.

KOŞULSUZ BİRLEŞME SÜRESİ KISALDI

Yeni düzenleme, mültecilerin aile üyeleri için geçerli olan koşulsuz birleşme süresini de ya kısaltıyor ya da tamamen kaldırıyor. Ayrıca, Belçika’ya yeni gelen yabancıların aile üyelerini yanlarına alabilmeleri için gerekli olan bekleme süresi uzatıldı. Aile birleşimi için gereken asgari yaş sınırı ise 21'e çıkarıldı.

2024 yılında 13.102 aile birleşimi başvurusu yapılmış, bu sayı bir önceki yıl 9.358 olarak kaydedilmişti.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI İÇİN TERÖR ÖRGÜTÜ ÇAĞRISI

Parlamento ayrıca ayrı bir oylamada, Avrupa Birliği’ne İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) terör örgütü olarak tanınması çağrısında bulunan kararı oybirliğiyle kabul etti.

Söz konusu kararda, İran’a karşı daha sert ekonomik yaptırımlar uygulanması ve mevcut AB yaptırım listesinin İranlı yargıçlar, cezaevi yetkilileri ve infaz sürecine katılan diğer görevlileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi talep edildi.