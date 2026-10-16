Reuters'ın özel haberine göre Ukrayna'nın savaş alanındaki iletişim ve insansız hava aracı operasyonlarında kullandığı Starshield uydu sisteminin kısıtlanması talimatı Beyaz Saray'dan geldi. Pentagon'a iletilen emri kimin verdiği açıklanmazken, üst düzey bir ABD'li yetkili talimatın Başkan Donald Trump'tan gelmediğini söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya yönelik baskısı sürerken, Beyaz Saray'dan Pentagon'a gönderilen gizemli bir talimat gündeme geldi.

Reuters'ın ulaştığı kaynaklara göre Ukrayna ordusunun savaş alanında kullandığı Starshield uydu iletişim sisteminin kısıtlanması istendi. Ancak talimatın kim tarafından verildiği belirsizliğini korurken, üst düzey bir ABD'li yetkili emrin Trump'tan gelmediğini açıkladı.

Ancak söz konusu talimatın Beyaz Saray'da kim tarafından verildiği bilinmiyor.

Beyaz Saray, Trump'tan habersiz Pentagon'a talimat gönderdi!

Reuters'a konuşan yetkililer, ABD Savunma Bakanlığı yönetimine Ukrayna ordusunun kullandığı SpaceX Starshield hizmetinin yavaşlatılması gerektiğine ilişkin bir mesaj iletildiğine değindi.

İsimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan kaynaklar, kararın Beyaz Saray'da kimin tarafından alındığını ve uygulanmasından hangi yetkilinin sorumlu olduğunu belirtmedi.

Starshield, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından hükümetler ve ulusal güvenlik kurumları için geliştirildi.

Starlink uydu altyapısını kullanan sistemin en büyük müşterisi ise Pentagon.

Beyaz Saray, Trump'tan habersiz Pentagon'a talimat gönderdi!

Reuters'a konuşan yetkililer, ABD Savunma Bakanlığı yönetimine Ukrayna ordusunun kullandığı SpaceX Starshield hizmetinin yavaşlatılması gerektiğine ilişkin bir mesaj iletildiğine değindi.

İsimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan kaynaklar, kararın Beyaz Saray'da kimin tarafından alındığını ve uygulanmasından hangi yetkilinin sorumlu olduğunu belirtmedi.

Starshield, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından hükümetler ve ulusal güvenlik kurumları için geliştirildi.

Starlink uydu altyapısını kullanan sistemin en büyük müşterisi ise Pentagon.

"TRUMP BÖYLE BİR TALEPTE BULUNMADI"

Talimatın kaynağına ilişkin soruları cevaplayan üst düzey bir ABD'li yetkili, kararın doğrudan Başkan Donald Trump tarafından alınmadığını ileri sürdü.

Yetkili, "Başkan tarafından hiçbir zaman böyle bir talepte bulunulmadı" dedi.

Beyaz Saray, Trump'tan habersiz Pentagon'a talimat gönderdi!

UKRAYNA'NIN İHA OPERASYONLARI ETKİLENDİ

Ukraynalı yetkililer, askeri standartlardaki Starlink alıcılarının yüksek hızla hareket eden araçlara yerleştirildiğinde çalışmayı durdurduğunu açıklamıştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığından bir yetkili, perşembe günü yaptığı açıklamada alıcıların hareket halindeyken yeniden çalıştığını ancak yalnızca saatte 160 kilometreye kadar olan hızlarda kullanılabildiğini aktarmıştı.

Yetkili, kısıtlamaların Rus güçlerine ve işgal altındaki bölgelerde bulunan lojistik hedeflere yönelik saldırıları zorlaştırdığını ifade etti.

Rusya'nın Shahed tipi insansız hava araçlarını düşürmek amacıyla kullanılan önleyici dronların da kısıtlamalardan etkilendiği kaydetti.

ELON MUSK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

SpaceX CEO'su Elon Musk, çarşamba günü X hesabından Starshield sistemlerinin mülkiyetinin ve kontrolünün ABD hükümetine ait olduğunu açıkladı.

Musk, sistemin kullanımına veya hızına yönelik kısıtlamalar konusunda karar yetkisinin ABD ordusunda ya da başkanda bulunduğunu iletti.

Beyaz Saray, Trump'tan habersiz Pentagon'a talimat gönderdi!

TRUMP: PUTİN İLE ANLAŞMAK DAHA KOLAY

Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Donald Trump, Newsmax'e verdiği röportajda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi hedef almıştı.

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine ilişkin görüşmeleri değerlendiren Trump, "Zelenski ile anlaşmak, Putin ile anlaşmaktan daha zor" yorumunda bulunmuştu.

Zelenski'nin savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya yanaşmadığını savunan Trump, "Bence sonunda bir anlaşmaya varacaklar. Ama onunla değil. O anlaşmak istemiyor" diye konuşmuştu.

Ukrayna liderine yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, "Ben Zelenski'nin büyük bir destekçisi değilim" dedi.

"PETROL RAFİNERİLERİNE SALDIRMAK UTANÇ VERİCİ"

Trump, Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılara da tepki gösterdi:

"Hedef alınabilecek başka birçok yer var. Ancak petrol rafinerilerine, dizel yakıt üretilen tesislere saldırdığınızda, hem bizim hem de dünyanın ihtiyaç duyduğu yakıtı hedef alıyorsunuz. Bu, dünyaya iyi bir hizmet değil"

Trump ayrıca ABD'nin yeni üretilen mühimmatları müttefiklerine göndermek yerine öncelikle kendi askeri stoklarını güçlendirmek için kullandığını öne çıkardı.

Yeterli stok oluşturulmasının ardından müttefiklere yönelik tedarikin yeniden başlayacağını söyleyen Trump, eski Başkan Joe Biden'ı da Ukrayna'ya karşılık talep etmeden milyarlarca dolarlık askeri yardım sağlamakla eleştirdi.

RUS PETROL RAFİNERİLERİ KRİZİ BÜYÜTTÜ

Trump, küresel enerji fiyatlarındaki yükselişten Ukrayna'nın Rus enerji tesislerine yönelik saldırılarını sorumlu tutarken, artan fiyatların kasım ayında yapılacak ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'yi olumsuz etkileyebileceğini gündeme getirmişti.

Reuters'ın aktardığı uzman görüşlerine göre enerji fiyatlarındaki artışın başlıca nedeni ise ABD ve İsrail'in İran ile yürüttüğü savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın büyük ölçüde durması.

MIAMI'DEKİ TOPLANTIDA GERİLİM TIRMANDI

Washington ile Kiev arasındaki ilişkiler, 9 Ekim'de Miami'de gerçekleştirilen toplantının ardından daha da gerildi.

ABD, Ukrayna, Avrupa ülkeleri ve Dünya Bankası temsilcilerinin katıldığı toplantıda Trump'ın damadı Jared Kushner ile ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da yer aldı.

Reuters'a konuşan bir kaynağa göre Kushner ve Witkoff, Ukrayna heyetine Washington'ın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılardan duyduğu rahatsızlığı iletti.

ABD tarafı, daha önce defalarca durdurulmasını istediği saldırıların devam etmesine tepki gösterdi.

ABD İLE RUSYA ARASINDA DİZEL ANLAŞMASI

Miami'deki görüşmelerde ABD heyeti, Rusya ile dizel yakıt tedarikine yönelik anlaşma yapma kararını da Ukraynalı yetkililere bildirdi.

Anlaşma kapsamında Rusya'nın ABD ve küresel pazarlara 2,25 milyon varilden fazla dizel yakıt sağlaması öngörülüyor.

Washington yönetiminin, söz konusu anlaşmayla Moskova'nın barış müzakerelerindeki tutumunu yumuşatmayı amaçladığı aktarıldı.

Ancak bazı ABD'li milletvekilleri, anlaşmanın Rusya'ya yeni gelir sağlayarak savaşın finansmanına katkıda bulunabileceği gerekçesiyle karara tepki gösterdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Washington'ın Rusya ile dizel anlaşması yapmasını "zayıf" bir karar olarak nitelendirdi.

Trump da Ukrayna'da seçim yapılması ve Zelenskiy'nin görevden ayrılması yönünde açıklamalarda bulundu.

ABD İSTİHBARAT DESTEĞİNİ KESMEKLE TEHDİT ETTİ

Reuters'ın daha önce yayımladığı habere göre ABD'li yetkililer, Ukrayna'nın Rus füze saldırılarına karşı kullandığı istihbarat bilgilerinin paylaşımını durdurmakla da tehdit etti.

Söz konusu bilgiler, Rus füze fırlatmalarının tespit edilmesi ve Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin saldırılara karşı hazırlanması açısından önem taşıyor.

Trump ise salı günü yaptığı açıklamada ABD'nin Ukrayna ile istihbarat paylaşımını sürdürdüğünü söyledi.

KİEV BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA İSTEDİ

Starshield erişimine getirilen kısıtlamaların ardından Ukraynalı yetkililer, salı ve çarşamba günleri Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'daki üst düzey isimlerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Reuters'a konuşan üst düzey bir Ukraynalı yetkili, Kiev yönetimine kısıtlamanın Beyaz Saray tarafından alınan bir karar olduğunun söylendiğini açıkladı.

Ancak talimatın hangi yetkili tarafından verildiği ve uygulanmasından kimin sorumlu olduğu konusunda kamuoyuna bir açıklama yapılmadı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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