Beyaz Saray’a yürüme mesafesinde meydana gelen bir silahlı saldırıda en az 5 kişinin vurulduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

ABD’nin başkenti Washington DC’de Beyaz Saray’a yürüme mesafesinde bulunan bir noktada 5 kişi vuruldu. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, bölgedeki yollar da trafiğe kapatıldı.

Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri: En az 5 kişi vuruldu, ekipler bölgede

NBC'nin iki emniyet görevlisine dayandırdığı haberine göre, silahlı saldırı Logan Circle'da bulunan bir spor salonunda meydana geldi. Saldırının nedeni henüz bilinmezken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri: En az 5 kişi vuruldu, ekipler bölgede

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala