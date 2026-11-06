Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde uğradığı ağır yenilginin ardından Beyaz Saray'da beklenen deprem gerçekleşti. Başkan Donald Trump, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevinden Susie Wiles'ın ayrıldığını, yerine sert göçmenlik politikalarıyla tanınan kıdemli danışmanı Stephen Miller'ın getirildiğini açıkladı.

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ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre'nin kontrolünü kaybettiği kritik ara seçimlerin hemen ardından Beyaz Saray yönetiminde üst düzey bir görev değişimi yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü (Chief of Staff) Susie Wiles'ın görevden ayrıldığını ve yerine yardımcısı Stephen Miller'ın atandığını duyurdu.

Beyaz Saray'da seçim sonrası değişim! Susie Wiles gitti, Stephen Miller geldi

TRUMP'TAN WILES'A TEŞEKKÜR

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Trump, görevi bırakan Wiles'a övgüler yağdırarak tecrübeli siyasetçinin kendi siyasi organizasyonu bünyesinde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Trump, açıklamasında, "Trump yönetiminin şu anki Özel Kalem Yardımcısı ve en güvendiğim danışmanlarımdan biri olan Stephen Miller’ın, 9 Kasım 2026 Pazartesi gününden itibaren Özel Kalem olarak göreve başlayacağını duyurmaktan memnuniyet duyarım. Harika bir iş çıkaran Susie Wiles ise Trump Siyasi Operasyon Birimi’ne geçecek" ifadesini kullandı.

Bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Susie Wiles ise, "Başkan Trump'a Beyaz Saray'da hizmet etmek hayatımın en büyük onuruydu. Sınırlarımızın güvenliğini sağlamaktan vergi kesintilerine, ekonominin güçlendirilmesinden 'Önce Amerika' vizyonuna kadar birlikte başardıklarımızla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Wiles, Başkan'a ve misyona olan bağlılığının süreceğini vurguladı.

TARİHE GEÇEN İSİMDİ

Trump'ın ilk başkanlık döneminde değişen dört özel kalem müdürüne kıyasla koltuğunu en uzun süre koruyan isim olan Susie Wiles, aynı zamanda bu kritik göreve getirilen ilk kadın olarak Beyaz Saray tarihine geçmişti. Mart 2026'da meme kanseri teşhisi aldığını açıklayan Wiles, aylarca süren tedavinin ardından yakın zamanda sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

Beyaz Saray'da seçim sonrası değişim! Susie Wiles gitti, Stephen Miller geldi

ŞAHİN İSİM STEPHEN MILLER GÖREVE GELİYOR

Wiles'ın koltuğuna oturacak olan Stephen Miller, Trump'ın 2016'daki ilk başkanlık kampanyasından bu yana ekibin en kilit figürlerinden biri olarak öne çıkıyor. Eski Senatör Jeff Sessions'ın danışmanlığından gelen ve halihazırda Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Miller, özellikle sert ve tavizsiz göçmenlik politikalarının ana mimarı olarak tanınıyor.

Ara seçim yenilgisinin ardından gelen bu kritik atama, Trump yönetiminin önümüzdeki dönemde izleyeceği iç politika stratejileri açısından önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: HABER MERKEZİ

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