Biden için üç farklı senaryo! Demokrat Parti’de adaylık için 10 isim öne çıkıyor

5 Kasım’da yapılacak ABD Başkanlık seçimi öncesi Joe Biden’ın, Cumhuriyetçi rakibi Trump karşısında televizyondaki performansı, adaylığının sorgulanmasına yol açtı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile gerçekleştirdiği düellonun ardından adaylık tartışması başladı. Demokrat Parti’de, Biden’ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde tartışmalar alevlenirken, ABD basınında yer alan üç senaryo dikkat çekiyor. Bunlardan ilkinde, Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in “Anayasanın 25. Ek Maddesi’ni” kullanarak Başkan Biden’ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurdu. Tasarının, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde gündeme gelerek oylanması ve “evet” ile sonuçlanması durumunda Harris’e, Biden’ın görevden alınması konusundaki cevabını Kongre’ye iletmesi için 24 saat süre tanınacak.

ADAYLIĞI HENÜZ RESMÎLEŞMEDİ

ABD medyasında konuşulan ikinci ihtimal ise şöyle. Demokrat Parti’nin başkan adayı, 19-22 Ağustos tarihleri arasında Chicago’da yapılacak Demokratik Ulusal Kongre’de resmîleşecek. Burada bir adayın, delegelerin çoğunluğunun desteğini elde etmesi gerekiyor. Hâlihazırda yaklaşık 4 bin delegenin yüzde 99’u ön seçimlerde Biden’a oy vereceklerini taahhüt etmişti. Kurallar gereği bu delegeler taahhütlerini yerine getirerek Biden’ın adaylığını desteklemekle yükümlü. Biden kendisi adaylıktan çekilirse, ağustos kongresi bir aday seçim kongresine dönüşecek. Bu durum, adaylık fırsatı kollayan Demokratlar arasında sıkı bir rekabetin yaşanmasına yol açabilir. Biden, adaylığının kesinleşmesinden sonra çekilirse burada parti yönetimi, Demokrat valilere ve ABD Kongresindeki Demokrat liderlere danışacak. Washington Post gazetesi, Biden’ın performansına ilişkin endişelere rağmen bir değişiklik yapmanın hiç de kolay olmayacağını vurguladı. Ancak gazete Demokratların bunu başarması durumunda ortaya atılabilecek isimleri sıraladı:

1. Kamala Harris

2. Gretchen Whitmer

3. Pete Buttigieg

4. Josh Shapiro

5. Jared Polis

6. Gavin Newsom

7. Raphael Warnock

8. Michelle Obama

9. Amy Klobuchar

10. Andy Beshear

"GENÇ BİR ADAM OLMADIĞIMI BİLİYORUM"

ABD Başkanı Joe Biden kasım ayındaki seçimler için kampanyasına devam ediyor. Kuzey Carolina eyaletine bağlı Raleigh şehrinde düzenlenen mitingde konuşan Biden, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’ı kastederek ABD’nin tehlikede olduğunu belirtti. 81 yaşındaki Biden “ABD hiç kimseye boyun eğmeyecek. Diktatörlere karşı duracağız. Her şeyden önce demokrasimizi koruyacak, muhafaza edecek ve savunacağız. Bu seçimde söz konusu olan budur” dedi. Yaşı hakkında yapılan eleştirilere de değinen Biden “Genç bir adam olmadığımı biliyorum. Eskisi kadar kolay yürüyemiyorum. Eskisi kadar kolay konuşamıyor, eskisi kadar iyi tartışamıyorum. Ama neyi bildiğimi çok iyi biliyorum. Gerçeği nasıl söyleyeceğimi, doğruyu yanlışı, bu işi nasıl yapacağımı biliyorum. Milyonlarca Amerikalının bildiği şeyi biliyorum: Yere düştüğünüzde ayağa kalkarsınız. Tüm kalbim ve ruhumla bu işi yapabileceğime inanmasaydım tekrar aday olmazdım” ifadelerini kullandı.