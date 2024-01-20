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    Biden ile Netanyahu arasında 27 gün sonra ilk görüşme! ABD Başkanı siviller için uyardı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 27 gün sonra gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesinde, “masum sivilleri koruma sorumluluğunu" vurguladı.

    Biden ile Netanyahu arasında 27 gün sonra ilk görüşme! ABD Başkanı siviller için uyardı
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 27 gün sonra ilk kez görüştü. İki lider arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi’ndeki durumun ele alındığı aktarıldı.

    REHİNELERİN SERBEST BIRAKILMASI ELE ALINDI 

    ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Gazze'de tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması için sürdürülen çabaların da ele alındığını söyledi.

    MASUM SİVİLLERİ KORUMA SORUMLULUĞU VURGULANDI 

    Biden’ın Netanyahu’ya bölgedeki masum sivilleri koruma sorumluluğunu vurguladığını aktaran Kirby, ABD Başkanı'nın İsrail hükümetinin Gazze’ye büyük miktarda un sevkiyatına izin vermesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kirby, görüşmede tarafların bölgeye deniz yoluyla yardım ulaştırılmasına yönelik seçenekler üzerinde de çalıştıklarını ifade etti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Dünya > Biden ile Netanyahu arasında 27 gün sonra ilk görüşme! ABD Başkanı siviller için uyardı
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