Biden mı, Trump mı? Son anket sonucları açıklandı

Eski Başkan Donald Trump, 6 kritik eyalette başkan Joe Biden'ı geride bırakıyor.

ABD'de kritik seçime aylar kaldı. Wall Street Journal'ın anketine göre eski Başkan Donald Trump, 6 kritik eyalette başkan Joe Biden'ı geride bırakıyor. Ankete göre Trump, bu eyaletlerde 2 ila 8 puan arasında değişen bir avantaj orataya koyuyor.

Kasım 2024 seçimlerine aylar kalmışken, açıklanan ankete göre eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin aday adayı Donald Trump'ı 6 kilit eyalette lider gösterdi. Bu eyaletler 2020'deki seçimlerde Biden'a başkanlığı getirmişti. Yeni ankete göre şimdi elinden başkanlığı alabilir.

Trump, bu eyaletlerde 2 ila 8 puan arası farkla kazanıyor. 6 eyaletin dışında kalan Wisconsin de bu önemli eyaletler arasında 7'nci sırada sayılıyor. Burada yarışın çekişmeli geçeceği düşünülüyor. Ankete göre Biden bu eyalette 3 puan önde görünüyor.

ABD'li siyaset uzmanları tarafından Başkan Joe Biden'ın olası mağlubiyetinin sebebi ABD ekonomisinin gidişatı olarak gösteriliyor. Biden hükümeti her ne kadar büyüme rakamlarının arttığını açıklasa da seçmen buna güvenmiyor ve enflasyonun yükseldiğinden şikayet ediyor.

Ankete göre Biden'ın çalışmasını olumlu bulanlar ülke genelinde 16 puan daha az. Ülke genelinde yalnızca 4 eyalette bu 20 puana çıkıyor. Verilerin Biden'ın yaşıyla da alakası var. Ankete katılanların %52'si Trump'ı fiziksel ve zihinsel olarak rakibine göre daha yeterli buluyor.