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Biden'dan Gazze'de ateşkes açıklaması: Çerçeve anlaşmayı iki taraf da kabul etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze için 3 aşamalı ateşkes planı açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni açıklama geldi. Biden, çerçeve anlaşmanın hem Hamas hem de İsrail tarafından kabul edildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, 6 hafta İsrail'in Katar aracılığı ile Hamas'a sunduğu yeni üç aşamalı ateşkes teklifini dünyaya duyurmuştu. Biden, İsrail'in teklifi olduğunu vurguladığı anlaşmaya dair yeni açıklama yaptı. Biden çerçeve anlaşmanın Hamas ve İsrail tarafından kabul edildiğini söyledi.

BIDEN'DAN 6 HAFTA SONRA YENİ AÇIKLAMA

ABD seçimlerinde adaylığı tartışma konusu olan Joe Biden Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin sosyal medya hesabından yeni açıklama yaptı.

Biden, "Altı hafta önce ateşkesin nasıl sağlanacağına ve rehinelerin eve nasıl getirileceğine dair kapsamlı bir çerçeve hazırladım. Hala yapılacak işler var ve bunlar karmaşık konular, ancak bu çerçeve artık hem İsrail hem de Hamas tarafından kabul edilmiş durumda. Ekibim ilerleme kaydediyor ve ben bunu başarmaya kararlıyım." dedi.

Biden'dan Gazze'de ateşkes açıklaması: Çerçeve anlaşmayı iki taraf da kabul etti - 1. Resim

GAZZE'DE "HAMAS'SIZ" 3 AŞAMALI ATEŞKES PLANI

Biden'ın Haziran ayında açıkladığı 3 aşamalı ateşkes planının ilk aşaması İsrail ile Hamas arasında 6 haftalık ateşkesi içeriyor. İkinci aşamada İsrail'in çıkarları korunarak tüm rehinelerin Hamas'ın elinden alınacağını üçüncü aşamada ise Gazze'nin yeniden inşasına başlanacağını ve Hamas'ın olmadığı güvenli bir Gazze sağlanacak.,

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM

ABD Başkanı Joe Biden'in Haziran ayında duyurduğu 3 aşamalı ateşkes planının ardından taraflar yeniden görüşmeye başladı.

Hamas ve İsrail arasında Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen görüşmeler sürerken, İsrail medyasında, müzakerelerde "ilerleme kaydedildiği", Mossad Direktörü David Barnea'nın Tel Aviv'e döndüğü ve hükümetin değerlendirme yapılacağı öne sürüldü.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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