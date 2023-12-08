Biden'dan İsrail'e Gazze talimatı: Aralık sonuna kadar bu işi bitir

8 Aralık 2023 12:46 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 13:03

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

2024'de düzenlenecek seçimde Filistin yanlısı seçmenin oyunu almak isteyen ABD Başkanı Joe Biden'ın, Gazze saldırısını bitirmesi için İsrail'e Aralık ayına kadar süre verdiği iddia edildi. İsrail'in saldırıları devam ederse, Demokrat Parti tabanındaki genç ve Filistin yanlısı seçmenin 2024 başkanlık seçiminde Joe Biden'a oy vermeyeceği düşünülüyor.

Seçim yaklaşırken, özellikle genç ve Filistin yanlısı tabanının oyunu tehlikeye atan Biden'ın, İsrail'e "Aralık ayı sonuna kadar bu işi bitir" dediği iddia ediliyor. İsrail ile Hamas arasındaki müzakerelere yakın kaynaklara göre; Biden, Filistin'deki katliam görsellerinin insanlığı ayağa kaldırdığı bir dönemde başkanlık yarışına hazırlanmak istemiyor.

"ARALIK AYI SONUNA KADAR ÖLDÜREBİLİRSİN"

YeniŞafak'ın haberine göre, ABD'de 5 Kasım 2024'te düzenlenecek başkanlık seçimi için çalışmalar başladı. Biden hükümeti, Ukrayna ve İsrail'e yardım için kullanılacak 105 milyar dolarlık ek bütçenin Senato'da veto edilmesiyle çıkmaza girerken, mevcut yardım fonunun Aralık ayı sonuna kadar biteceği öngörülüyor.

Kendi seçmeninin tepkisini almak pahasına İsrail'in işgali ve saldırılarını destekleyen ABD yönetimi, imajını toparlamaya, ülke içindeki ekonomik sorunları çözmeye ve Ukrayna ile İsrail'deki savaşı finanse etmeye çalışıyor.

Seçim yaklaşırken, özellikle genç ve Filistin yanlısı tabanının oyunu tehlikeye atan Biden'ın, İsrail'e "Aralık ayı sonuna kadar bu işi bitir" dediği iddia ediliyor. İsrail ile Hamas arasındaki müzakerelere yakın kaynaklara göre; Biden, Filistin'deki katliam görsellerinin insanlığı ayağa kaldırdığı bir dönemde başkanlık yarışına hazırlanmak istemiyor.

"KÜÇÜK ÇAPLI KATLİAMLARA AĞIRLIK VERİN"

Washington yönetiminin, 2024'ten itibaren İsrail'in geniş çaplı saldırılar yerine, Hamas'ı yönetim unsurlarını hedef alan daha küçük çaplı operasyonlar düzenlemesini talep ettiği belirtiliyor. Görünüşe göre; Biden yönetimi, çoğu kadın ve çocuk 16 binin üzerinde sivili öldüren İsrail'in oluşturduğu siyasi baskıyı bu şekilde hafifletmeye çalışıyor.

105 MİLYAR DOLARLIK YARDIM VETO EDİLDİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna ve İsrail'e yardım için talep ettiği 105 milyar dolarlık ek bütçe, Senato'da Cumhuriyetçilerin engeline takıldı. Demokratlar ve Joe Biden yönetimi Ukrayna’ya yardımın devam ettirilmesi gerektiğini savunurken, Cumhuriyetçiler ise kaynakların "ABD’nin güney sınırının güvenliği" ve ülkeye yoğun mülteci akınının önlenmesine ayrılması gerektiğini savunuyor. Bugün Kongre'ye çağrıda bulunan Biden, Ukrayna’nın kaybetmesi halinde Rusya ile savaşmak zorunda kalabileceklerini iddia etti.

GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 177 Filistinli katledilirken, 1.5 milyon sivil yerinden edildi.